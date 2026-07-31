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Inumet amplía advertencia amarilla para departamentos del sur por tormentas fuertes

La advertencia amarilla es por tormentas fuertes, con mucha lluvia en poco tiempo y ocasional caída de granizo. Se actualiza a las 16:30.

Advertencia amarilla alcanza a Montevideo por tormentas fuertes. Foto: FocoUy

Advertencia amarilla alcanza a Montevideo por tormentas fuertes. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su advertencia amarilla por tormentas fuertes, y del litoral oeste y suroeste pasó al centro sur del país, alcanzando a Montevideo y la zona metropolitana.

“El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice la advertencia oficial.

Localidades afectadas

Canelones: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Foto tomada desde la Torre de Canal 10 en la mañana del 31 de julio, 2026.
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Desmejora por el suroeste: Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas para varias localidades

Florida: Casupá, Chamizo, Fray Marcos y Reboledo.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Aiguá, Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento.

Rocha: La Paloma, Puerto de los Botes y Rocha.

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