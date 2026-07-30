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METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas

A partir de la tarde del viernes 31 se esperan tormentas fuertes, puntualmente muy fuertes, que en la madrugada del sábado 1º de agosto afectarán a gran parte del país.

Tormenta-Río-Negro-Daniel-Rojas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas.

"Durante la tarde del viernes 31 de julio se esperan tormentas fuertes, puntualmente muy fuertes, en el litoral oeste y centro-sur del país", advierte Meteorología.

En tanto, "en la noche del viernes 31 de julio, se prevén tormentas muy fuertes (puntualmente severas) que ingresarán por el suroeste y se desplazarán durante la madrugada del sábado 1º de agosto hacia el noreste, afectando el resto del territorio".

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La previsión esperada es que los "valores de precipitación acumulada de entre 60 y 80 mm, que podrán ser superados de forma puntual".

"En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones copiosas en cortos períodos, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", indica el informe.

Finalmente, "en la tarde del sábado las condiciones mejorarán desde el suroeste, mientras que podrán desarrollarse lluvias y tormentas en el noreste y este del país".

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