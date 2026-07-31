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EN INMEDIACIONES DE RUFINO T. DOMÍNGUEZ

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces

El homicidio ocurrió en inmediaciones de la calle Rufino T. Domínguez. La Policía trabaja en la escena.

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Un adolescente fue asesinado de varios disparos de arma de fuego. El homicidio ocurrió en inmediaciones de la calle Rufino T. Domínguez en Malvín Norte.

De acuerdo a la información primaria del caso a la que accedió Subrayado, ingresaron a la vivienda, fueron directamente al dormitorio y dispararon varias veces contra la víctima. El adolescente fue asesinado en la casa de su novia.

La Policía trabaja en la escena.

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