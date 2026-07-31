Un adolescente fue asesinado de varios disparos de arma de fuego. El homicidio ocurrió en inmediaciones de la calle Rufino T. Domínguez en Malvín Norte.
Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces
El homicidio ocurrió en inmediaciones de la calle Rufino T. Domínguez. La Policía trabaja en la escena.
De acuerdo a la información primaria del caso a la que accedió Subrayado, ingresaron a la vivienda, fueron directamente al dormitorio y dispararon varias veces contra la víctima. El adolescente fue asesinado en la casa de su novia.
La Policía trabaja en la escena.
Seguí leyendo
Amenazó a una mujer con un arma, le robó el celular y se fugó a caballo; el animal fue incautado
Noticia en desarrollo
Temas de la nota
Lo más visto
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE
Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
METEOROLOGÍA
Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
video: centro de montevideo
Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático
justicia
Dos adolescentes condenados por difundir imágenes íntimas de una menor sin su consentimiento
INUMET
Dejá tu comentario