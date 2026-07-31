Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces

Un adolescente fue asesinado de varios disparos de arma de fuego. El homicidio ocurrió en inmediaciones de la calle Rufino T. Domínguez en Malvín Norte.

De acuerdo a la información primaria del caso a la que accedió Subrayado, ingresaron a la vivienda, fueron directamente al dormitorio y dispararon varias veces contra la víctima. El adolescente fue asesinado en la casa de su novia.