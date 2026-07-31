La Policía detuvo en Malvín Norte a un hombre que robó pertenencias de un vehículo en Pocitos y luego intentó usar una tarjeta para comprar en un almacén.
Robó objetos de un auto en Pocitos e intentó usar tarjeta para comprar en almacén; fue detenido en Malvín Norte
El delincuente rompió el vidrio de un auto y robó una mochila con elementos, entre ellos una computadora, auriculares, dinero y tarjetas de crédito. El GPS permitió ubicar las pertenencias.
El delincuente rompió el vidrio de un auto y robó una mochila con elementos, entre ellos una computadora, auriculares, dinero y tarjetas de crédito.
El dueño del comercio denunció el robo de pertenencias de su vehículo en la seccional 10° y que delincuentes intentaron realizar compras en su almacén con la tarjeta robada.
Seguí leyendo
Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático
El GPS permitió ubicar las pertenencias y detener al individuo en la zona de Malvín Norte.
El caso fue llevado adelante por Investigadores de zona operacional II en conjunto con personal de seccional 10°.
Lo más visto
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE
Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
METEOROLOGÍA
Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
video: centro de montevideo
Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático
INUMET
Inumet amplía advertencia amarilla para departamentos del sur por tormentas fuertes
DESDE ESTA NOCHE
Dejá tu comentario