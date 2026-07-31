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Robó objetos de un auto en Pocitos e intentó usar tarjeta para comprar en almacén; fue detenido en Malvín Norte

El delincuente rompió el vidrio de un auto y robó una mochila con elementos, entre ellos una computadora, auriculares, dinero y tarjetas de crédito. El GPS permitió ubicar las pertenencias.

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La Policía detuvo en Malvín Norte a un hombre que robó pertenencias de un vehículo en Pocitos y luego intentó usar una tarjeta para comprar en un almacén.

El delincuente rompió el vidrio de un auto y robó una mochila con elementos, entre ellos una computadora, auriculares, dinero y tarjetas de crédito.

El dueño del comercio denunció el robo de pertenencias de su vehículo en la seccional 10° y que delincuentes intentaron realizar compras en su almacén con la tarjeta robada.

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El GPS permitió ubicar las pertenencias y detener al individuo en la zona de Malvín Norte.

El caso fue llevado adelante por Investigadores de zona operacional II en conjunto con personal de seccional 10°.

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