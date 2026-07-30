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DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE

Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia

Las perras Nicky y Rusa participan del 16 al 20 de setiembre en categoría genética de trabajo. Los interesados en colaborar pueden hacerlo al 091 499 553 o en la cuenta de Instagram @bordercolliecharrúa

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Uruguay tendrá un joven representante en el Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia. Nahuel Yaben tiene 19 años y es adiestrador de perros, viaja con sus perras, Nicky y Rusa.

Las border collie pedigree participan del 16 al 20 de setiembre en categoría genética de trabajo. Nahuel sueña con ganar el torneo. Para eso, quienes estén interesados pueden colaborar en el gasto de su viaje.

"Rusa es una perra con más edad, digamos, ya tiene más experiencia", contó. Además, destacó que los padres son reconocidos y que la madre y la abuela de Rusa ya participaron en el Mundial. "La crié yo de cachorrita (...) la entrené yo", dijo.

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En cuanto a Nicky comentó que la madre la cruzó él y nació en el cuarto de su casa.

Nahuel tiene 19 años y va a participar de su primer mundial, acompañado por otros dos uruguayos en distintas categorías.

La felicidad es absoluta, pero Nahuel puso en duda su presencia, la de Nicky y rusa en Escocia por temas económicos; aún falta para llegar al monto necesario, pero mediante cursos y rifas, además de los sponsor que sumaron y mucha gente que aportó su granito de arena, está muy cerca.

"Poder cumplir ese sueño porque todos los que estamos en esto de los perris y compitiendo, creo que el techo más alto es llegar a un campeonato mundial", expresó. Quince días antes viajarán a Escocia para la previa al torneo.

"Es un viaje bastante largo, los perros puede que se estresen un poco. Necesitamos ir con tiempo para que los perros bajen el estrés y se adapten un poco al clima y también con la intención de entrenar en algunas pruebas", contó.

Para colaborar, comunicarse al 091 499 553 o vía Instagram @bordercolliecharrúa

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