"Lo peor está por venir; tormentas y lluvias que van a dar miedo", advirtió Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros destacó que las tormentas y lluvias se intensificarán en estas horas hasta promediar el sábado.

"Estén atentos porque lo peor está por venir. Se está activando nuevamente el frente frío (...) y muy importante con tormentas y lluvias que van a dar miedo porque indudablemente van a estar bastante bravo entre lo que es la noche de hoy y la madrugada de mañana sábado, hasta promediar el sábado", señaló.

El meteorólogo explicó que tras las lluvias y tormentas de esta jornada volvió a quedar húmedo y pesado, y la nubosidad que quedó es amenazante y es la que se activará.

El fenómeno que comienza en el sureste y litoral se extenderá a todo el territorio. "Todo el país va a estar bajo las mismas condiciones. Hay que estar muy atentos porque la situación es muy complicada, muy compleja", indicó.

Y agregó: "Son tormentas fuertes y muy fuertes, granizadas, actividad eléctrica y rachas de viento (...) hay que extremar los cuidados".