Rapiña en Salto iba a ser contra un empresario en medio del baile; había posibilidad de un homicidio, dijo la Policía

Cuatro mayores y dos menores fueron condenados este domingo luego de que las autoridades comprobaran asociación para delinquir: planeaban rapiñar a un empresario salteño durante un baile que él organizó, con motivo de Halloween .

El baile se hizo igual, en la noche de este sábado. Porque no había riesgos: la banda criminal que había planificado y que pretendía llevar a cabo el asalto ya había sido detenida. Algunos de sus integrantes eran de la ciudad, pero otros viajaban desde Montevideo; entre todos ellos hay dos menores e incluso el edil frenteamplista Álvaro Godoy, quien será expulsado del partido .

El objetivo de los delincuentes era rapiñar al empresario, que se iba a encontrar en el local bailable. Incluso había posibilidad de que fuera víctima de un homicidio , dijo este lunes el jefe de Policía de Salto, Fabián Severo.

"Podría darse un homicidio, surge en la investigación. En algún momento del análisis de la información surgió que podría darse un homicidio. Después quedaría corroborar eso con las pruebas", se limitó. Sin embargo, la fiscal del caso, Loreley Escobar, dijo que entre las evidencias con las que contó, no estaba la posibilidad de que ocurriera un crimen de ese tipo.

Los trabajos de inteligencia de la Policía habían comenzado hace un mes, y permitieron detener el viernes a los seis involucrados; algunos de ellos ni bien bajaron de un ómnibus que había salido de Tres Cruces, en Montevideo, y que tenía como destino la terminal de Salto. Se iban a alojar en un hotel de la ciudad, pero no llegaron a hacerlo: fueron arrestados antes. Allí se les incautó incluso un arma de fuego.

Quien organizaba todo era la esposa de Godoy. Y él también estaba involucrado y en conocimiento de todo; de ahí surge la asociación para delinquir, delito por el que fue condenado.

El procedimiento policial siguió el sábado con dos allanamientos en Salto, donde se incautó una moto robada y otros elementos que sirvieron para la investigación. En tanto, Subrayado informó este domingo que fue detenida una séptima persona, un guardia de seguridad del local bailable, quien presuntamente ofreció información interna.

Esa persona aún está a disposición de las autoridades.

Las condenas.

El edil Godoy fue condenado a 12 meses, tres de prisión efectiva y nueve de libertad a prueba, por asociación para delinquir.

Según informó su abogado, Gabriel Cartagena, Godoy accedió a un proceso abreviado, aceptando su responsabilidad en la planificación de un hurto, desconociendo la existencia de armas.

La pareja del edil "fue condenada por asociación para delinquir agravada, ya que fue la promotora, con una pena de 16 meses (10 de efectiva y 6 de libertad a prueba)", señaló la fiscal del caso, Loreley Escobar, a través de la Dirección de Comunicación de Fiscalía.

También dos adolescentes fueron condenados por intento de asalto.

Otros tres adultos fueron condenados, aunque la fiscal no especificó las penas. Todos tienen antecedentes penales.

Uno de los menores es hijo de los dos adultos implicados, y el otro, un amigo del primero.

Los padres de los menores, también pareja, fueron condenados: "El hombre a 16 meses (8 de efectiva y 8 de libertad a prueba) y la mujer a 10 meses de libertad a prueba", precisó Escobar.