Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de robo en Salto; tres meses de prisión efectiva

El edil del Frente Amplio Álvaro Godoy fue condenado a 12 meses, tres de prisión efectiva y nueve de libertad a prueba, por asociación para delinquir tras intento de asalto a local bailable en Salto.

Según informó su abogado, el Dr. Gabriel Cartagena, Godoy accedió a un proceso abreviado, aceptando su responsabilidad en la planificación de un hurto, desconociendo la existencia de armas.

También dos adolescentes fueron condenados por intento de asalto a un local bailable en Salto .

Otros tres adultos también fueron condenados, aunque la fiscal no especificó las penas.

La pareja del edil "fue condenada por asociación para delinquir agravada, ya que fue la promotora, con una pena de 16 meses (10 de efectiva y 6 de libertad a prueba)", señaló la fiscal del caso, Loreley Escobar, a través de la Dirección de Comunicación de Fiscalía.

De acuerdo a información del corresponsal de Subrayado en Salto, Hugo Lemos, los dos menores son hijos de dos adultos implicados en el caso. Todos tienen antecedentes.

Los padres de los menores, también pareja, fueron condenadas "el hombre a 16 meses (8 de efectiva y 8 de libertad a prueba) y la mujer a 10 meses de libertad a prueba".

Los allanamientos se realizaron el sábado de mañana. En uno de ellos, en las Termas del Daymán, la Policía detuvo a cuatro personas provenientes de la capital, que portaban armas de fuego. En el centro de la ciudad fue detenido el edil Álvaro Godoy cuando circulaba en un auto, y este domingo a un guardia de seguridad.