RECIBÍ EL NEWSLETTER
asociación para delinquir

Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de robo en Salto; tres meses de prisión efectiva

El delito imputado es asociación para delinquir y la condena se logró por un proceso abreviado. Dos menores y tres adultos también fueron condenados.

conenda-edil-salto

El edil del Frente Amplio Álvaro Godoy fue condenado a 12 meses, tres de prisión efectiva y nueve de libertad a prueba, por asociación para delinquir tras intento de asalto a local bailable en Salto.

Según informó su abogado, el Dr. Gabriel Cartagena, Godoy accedió a un proceso abreviado, aceptando su responsabilidad en la planificación de un hurto, desconociendo la existencia de armas.

También dos adolescentes fueron condenados por intento de asalto a un local bailable en Salto.

el frente amplio expulsara de sus filas al edil de salto condenado por asociacion para delinquir
Seguí leyendo

El Frente Amplio expulsará de sus filas al edil de Salto condenado por asociación para delinquir

Otros tres adultos también fueron condenados, aunque la fiscal no especificó las penas.

La pareja del edil "fue condenada por asociación para delinquir agravada, ya que fue la promotora, con una pena de 16 meses (10 de efectiva y 6 de libertad a prueba)", señaló la fiscal del caso, Loreley Escobar, a través de la Dirección de Comunicación de Fiscalía.

De acuerdo a información del corresponsal de Subrayado en Salto, Hugo Lemos, los dos menores son hijos de dos adultos implicados en el caso. Todos tienen antecedentes.

Los padres de los menores, también pareja, fueron condenadas "el hombre a 16 meses (8 de efectiva y 8 de libertad a prueba) y la mujer a 10 meses de libertad a prueba".

Los allanamientos se realizaron el sábado de mañana. En uno de ellos, en las Termas del Daymán, la Policía detuvo a cuatro personas provenientes de la capital, que portaban armas de fuego. En el centro de la ciudad fue detenido el edil Álvaro Godoy cuando circulaba en un auto, y este domingo a un guardia de seguridad.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ESTAFA EN MONTEVIDEO

Estafador contactó a maquilladora por varios días y le terminó robando 87 mil pesos de su cuenta bancaria
ENTRE LOS DETENIDOS HAY UN EDIL

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween
EN MISIONES

Argentina: al menos 9 muertos y 29 heridos en choque de un ómnibus y auto
MALDONADO

Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento
nuevo arresto

Detienen a un guardia del boliche que iba a ser rapiñado en Salto; son 7 arrestados, entre ellos un edil

Te puede interesar

El Frente Amplio expulsará de sus filas al edil de Salto condenado por asociación para delinquir
ÁLVRO GODOY

El Frente Amplio expulsará de sus filas al edil de Salto condenado por asociación para delinquir
Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de robo en Salto; tres meses de prisión efectiva
asociación para delinquir

Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de robo en Salto; tres meses de prisión efectiva
Directorio blanco recibe a exministros Javier García y Armando Castaingdebat por caso Cardama
POLÉMICA POR CONTRATO

Directorio blanco recibe a exministros Javier García y Armando Castaingdebat por caso Cardama

Dejá tu comentario