nuevo arresto

Detienen a un guardia del boliche que iba a ser rapiñado en Salto; son 7 arrestados, entre ellos un edil

El hombre está vinculado a tareas de seguridad del local bailable que iba a ser asaltado este sábado en la noche.

Foto cedida a Subrayado. El momento de la detención del edil de Salto Álvaro Godoy.

La Policía detuvo en Salto en las últimas horas a un hombre vinculado a las tareas de seguridad del boliche bailable —ubicado en la costanera norte— que una banda criminal pretendía asaltar en esa ciudad.

Con esta nueva detención, son siete las personas arrestadas por el caso, entre ellas el edil frenteamplista Álvaro Godoy y su esposa.

Seis de los sospechosos fueron detenidos el sábado, acusados de planear un asalto al local donde se realizaría un baile por la fiesta de Halloween, para el que había 3.000 entradas vendidas.

Seis detenidos en Salto, entre ellos un edil, ante la presunción de que asaltarían un boliche durante fiesta de Halloween

Según informó el corresponsal de Subrayado en Salto, Hugo Lemos, entre los primeros arrestados hay cuatro personas que viajaron desde Montevideo, todas con antecedentes penales.

Los allanamientos se realizaron el sábado de mañana. En uno de ellos, en las Termas del Daymán, la Policía detuvo a las cuatro personas provenientes de la capital, que portaban armas de fuego. En el centro de la ciudad fue detenido el edil Godoy cuando circulaba en un auto. Su abogado confirmó lo ocurrido.

El baile, previsto para la noche del sábado, se realizó igual.

Todos los detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía, que tomará declaraciones y resolverá las derivaciones judiciales en las próximas horas.

