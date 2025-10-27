RECIBÍ EL NEWSLETTER
ÁLVARO GODOY

El Frente Amplio expulsará de sus filas al edil de Salto condenado por asociación para delinquir

Este lunes el Frente Amplio de Salto decidirá la expulsión de Álvaro Godoy. Luego elevará la decisión al Tribunal de Conducta Política del FA, que resolverá lo mismo en un trámite rápido.

Álvaro Godoy, edil del Frente Amplio en Salto. Foto: Junta Departamental de Salto.

Álvaro Godoy, edil del Frente Amplio en Salto. Foto: Junta Departamental de Salto.

Álvaro Godoy fue condenado en proceso abreviado por participar de la preparación de un asalto a mano armada al local bailable que el sábado realizó una fiesta de Halloween.

Que haya sido condenado en proceso abreviado implica que Godoy reconoció su culpabilidad en el caso que investigó la Fiscalía de Salto.

Por este caso otras cinco personas fueron imputadas y condenadas. Todas ellas planeaban cometer una rapiña al local bailable durante la fiesta del sábado, extremo que se vio frustrado al ser todos detenidos ese día por la mañana.

El edil del FA fue condenado a la pena de 12 meses de prisión, que se dividen en 3 meses de cárcel efectiva y 9 meses de libertad a prueba; de ellos son 3 meses de prisión nocturna y el resto de trabajos comunitarios.

Según supo Subrayado, este lunes el Frente Amplio de Salto expulsará a Godoy y elevará un informa al Tribunal de Conducta Política en Montevideo.

El Tribunal recibirá el caso y procederá a recomendar su expulsión inmediata, adelantaron las fuentes consultadas. El trámite interno exige que sea el Plenario del FA el que en última instancia vota la expulsión.

