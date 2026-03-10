"Cuídese usted de no ser eliminado"; la amenaza de muerte directa de Irán a Donald Trump en medio de la guerra. Foto: archivo AFP

Irán amenazó de muerte al presidente Donald Trump y prometió no dejar salir “ni una gota de petróleo de Oriente Medio” mientras Estados Unidos e Israel continúen sus bombardeos.

“A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", escribió en X el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, en un mensaje dirigido directamente a Trump.

La república islámica repudió las declaraciones de la víspera de Trump, quien dijo que la guerra terminará "pronto" pero que golpearía "muy, muy duro" a Irán si continuaba paralizando el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, por el que pasaba el 20% del crudo y el gas natural licuado que se consume en el mundo.

Esta perspectiva causa temor en los mercados, que avizoran un repunte brusco de los precios de la energía.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán, que ha respondido con una serie de represalias militares y acciones destinadas a perturbar el tránsito energético en la región.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", advirtió Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército religioso de Irán.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró que su país está "preparado" para continuar con la guerra "el tiempo que sea necesario".

Los comentarios del presidente estadounidense, que aseguraron que la contienda "terminará pronto" provocaron una fuerte caída de los precios del crudo, ahora entre 86 y 90 dólares el barril, y repuntes en las bolsas, tanto en Asia al cierre como en Europa a la apertura.

También retrocedieron los precios del gas en Europa, en torno a un 15%.

Además, para aliviar los precios del crudo, Trump dijo sin apenas dar detalles que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países.

FUENTE: AFP