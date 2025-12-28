RECIBÍ EL NEWSLETTER

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada

El conductor televisivo se encuentra internado en el sanatorio Mautone de Maldonado.

Rafa Villanueva. Foto: Instagram&nbsp;

Rafa Villanueva. Foto: Instagram 

El comunicador de 50 años fue trasladado desde Rocha, departamento donde reside, y su situación de salud es grave. Le están tratando la infección con antibióticos.

La semana pasada, Villanueva fue imputado por homicidio culposo en concurso formal con lesiones graves, en el caso del siniestro de tránsito fatal que ocurrió en febrero en Rocha.

rivera: registraron 72 mm de lluvia en una hora, la ciudad se inundo en algunas zonas y un barranco se derrumbo
Seguí leyendo

Rivera: registraron 72 mm de lluvia en una hora, la ciudad se inundó en algunas zonas y un barranco se derrumbó

Desde entonces, cumplía con medidas cautelares de fijación de domicilio, incautación de su libreta de conducir, el pasaporte y prohibición de manejar vehículos.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
Policiales

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo apareció en playa Ramírez
RÍO URUGUAY

Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
Policiales

Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Te puede interesar

Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero
Decreto

Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero
Oposición citará al Ministerio de Economía a la comisión permanente por cambios en Fonasa, informó Andújar
PARLAMENTO

Oposición citará al Ministerio de Economía a la comisión permanente por cambios en Fonasa, informó Andújar
Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana
MINAS

Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana

Dejá tu comentario