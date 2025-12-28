Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada

Rafa Villanueva. Foto: Instagram

El conductor Rafael Villanueva está internado con una infección generalizada en el CTI del Sanatorio Mautone de Maldonado.

El comunicador de 50 años fue trasladado desde Rocha, departamento donde reside, y su situación de salud es grave. Le están tratando la infección con antibióticos.

La semana pasada, Villanueva fue imputado por homicidio culposo en concurso formal con lesiones graves, en el caso del siniestro de tránsito fatal que ocurrió en febrero en Rocha.

Desde entonces, cumplía con medidas cautelares de fijación de domicilio, incautación de su libreta de conducir, el pasaporte y prohibición de manejar vehículos.

