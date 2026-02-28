RECIBÍ EL NEWSLETTER
ATAQUES DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

"Alí Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta", escribió Trump en su red social Truth Social.

Alí-Jamenei-foto-tv-irán
Trump-Truth
Donald Trump. Foto: AFP

Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este sábado de noche que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió en los ataques aéreos que realizó en conjunto con Israel.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, escribió Trump en la red social Truth.

“No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada”, agregó.

Donald Trump, este 1 de marzo de 2026. Foto: AFP
Seguí leyendo

Estados Unidos dijo que destruyó cuartel general de Irán; Trump prevé operaciones por "cuatro semanas"

“Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Escuchamos que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: "¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!", apuntó Trump. Los CGRI son los Cuerpos de los Guardianes de la Revolución de Islámica.

“Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país han quedado profundamente destruidos, incluso aniquilados. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Oriente Medio y, de hecho, en el mundo. Gracias por su atención a este asunto”, finalizó el presidente Trump.

Trump-Truth

Más temprano había dicho a la cadena de MBC News que creía que la muerte de Jamenei era un hecho, aunque no lo aseguraba por completo. Se basó en informes que había recibido tras los ataques a distintas instalaciones y ciudades de Irán.

Por su parte, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu había dicho que tenía "muchos indicios" de que Alí Jamenei había muerto en el ataque al sitio donde residía en Irán.

"Lección inolvidable" -

Después del discurso de Netanyahu, el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán dará una "lección inolvidable" a Estados Unidos e Israel.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron ataques contra el Ministerio de Defensa y bases militares en Israel, cuyo ejército reportó "varios puntos de impacto" por disparos de misiles. Una mujer de unos cuarenta años murió en el área metropolitana de Tel Aviv.

En Irán, la Media Luna Roja dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos por los ataques israelíes y estadounidenses que, según esta organización, habrían afectado 24 de las 31 provincias del país.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de 85 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país, un saldo que la AFP no pudo verificar.

Tanto Netanyahu como Trump dijeron que los bombardeos continuarán "el tiempo que sea necesario".

Según el jefe de las fuerzas armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, es un ataque de "una escala completamente diferente" a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

Como en esa ocasión, la ofensiva viene después de semanas de advertencias y de varias rondas de negociaciones entre Washington y Teherán mediadas por Omán, la única monarquía del Golfo que salió indemne de la respuesta iraní.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE

Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO

Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO

Policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio La Teja

Te puede interesar

Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Foco UY
FÚTBOL URUGUAYO

Ganó Peñarol en el Gran Parque Central: el aurinegro se llevó el partido con un gol de Matías Arezo
Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central video
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central
Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del reto tecnológico como el centro de la agenda video
cámara de representantes

Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del "reto tecnológico" como el centro de la agenda

Dejá tu comentario