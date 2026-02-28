Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este sábado de noche que el líder supremo de Irán , el ayatolá Alí Jamenei , murió en los ataques aéreos que realizó en conjunto con Israel.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, escribió Trump en la red social Truth.

“No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada”, agregó.

“Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Escuchamos que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: "¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!", apuntó Trump. Los CGRI son los Cuerpos de los Guardianes de la Revolución de Islámica.

“Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país han quedado profundamente destruidos, incluso aniquilados. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Oriente Medio y, de hecho, en el mundo. Gracias por su atención a este asunto”, finalizó el presidente Trump.

Trump-Truth

Más temprano había dicho a la cadena de MBC News que creía que la muerte de Jamenei era un hecho, aunque no lo aseguraba por completo. Se basó en informes que había recibido tras los ataques a distintas instalaciones y ciudades de Irán.

Por su parte, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu había dicho que tenía "muchos indicios" de que Alí Jamenei había muerto en el ataque al sitio donde residía en Irán.

"Lección inolvidable" -

Después del discurso de Netanyahu, el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán dará una "lección inolvidable" a Estados Unidos e Israel.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron ataques contra el Ministerio de Defensa y bases militares en Israel, cuyo ejército reportó "varios puntos de impacto" por disparos de misiles. Una mujer de unos cuarenta años murió en el área metropolitana de Tel Aviv.

En Irán, la Media Luna Roja dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos por los ataques israelíes y estadounidenses que, según esta organización, habrían afectado 24 de las 31 provincias del país.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de 85 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país, un saldo que la AFP no pudo verificar.

Tanto Netanyahu como Trump dijeron que los bombardeos continuarán "el tiempo que sea necesario".

Según el jefe de las fuerzas armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, es un ataque de "una escala completamente diferente" a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

Como en esa ocasión, la ofensiva viene después de semanas de advertencias y de varias rondas de negociaciones entre Washington y Teherán mediadas por Omán, la única monarquía del Golfo que salió indemne de la respuesta iraní.

FUENTE: AFP