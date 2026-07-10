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homicidios en montevideo

Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española

En principio fue un cuádruple homicidio pero durante la mañana murió una quinta víctima: una adolescente de 14 años que también estaba dentro de la vivienda. Todos eran familiares entre sí.

Carlos Negro y otras autoridades policiales en la escena del quíntuple homicidio.

Foto: Subrayado. Carlos Negro y otras autoridades policiales en la escena del quíntuple homicidio.

Foto: Subrayado. Carlos Negro y otras autoridades policiales en la escena del quíntuple homicidio.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un quíntuple homicidio ocurrió a las 7:30 de este viernes en una casa del barrio El Monarca, en Montevideo, donde se encontraba parte de la familia de los Suárez, grupo criminal que operaba en Villa Española. Las víctimas fueron dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 y una adolescente de 14, informaron fuentes policiales a Subrayado.

La adolescente de 14 había quedado gravemente herida y fue trasladada a un centro médico donde murió, a media mañana.

La casa está ubicada en Pasaje Central y Juan Acosta. Vecinos observaron que cuatro personas llegaron al lugar en dos motos, tres de ellos saltaron el muro de la vivienda e ingresaron al grito de Policía. Enseguida, escucharon varios disparos.

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Todas las víctimas eran familiares entre sí: los hombres de 18, 18 y 28 años eran hermanos. Y la mujer de 32 era suegra de uno de los fallecidos, madre de la adolescente de 14. Se habían mudado desde Villa Española hacia allí.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

En una casa lindera, bordó, también se observan impactos de bala. Y en la calle quedaron varios casquillos debido a que cuando los delincuentes comenzaron a huir, lo hicieron disparando.

Al lugar concurrió la fiscal del caso, Andrea Mastroianni —de Homicidios de 3.° turno—. La investigación es dirigida por ella, con la colaboración directa del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

A la escena también llegaron a media mañana el ministro del Interior, Carlos Negro; el director de la Policía, José Azambuya; y el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

El Monarca está ubicado sobre ruta 8, en el límite con el departamento de Canelones. Este miércoles de noche, cerca, en Villa García, un enfrentamiento a tiros terminó con una mujer muerta. La víctima caminaba junto a su hija adolescente y sus sobrinos.

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