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JEFE DE POLICÍA DE MONTEVIDEO

Casa donde ocurrió quíntuple homicidio fue allanada en febrero y tres de los fallecidos habían sido imputados, informó Clavijo

"Esa finca para la Policía Nacional era un objetivo", dijo el jefe de Policía y afirmó que fueron liberados por “las resultancias de los procesos judiciales”.

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El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, habló sobre el quíntuple homicidio que ocurrió este viernes en el barrio El Monarca y adelantó que se van a reforzar recursos en la zona.

Este viernes hubo un allanamiento en una casa lindera en la que operaba la banda familiar fallecida y en la que se incautaron sustancias estupefacientes, así como dispositivos satelitales para vehículos.

“Eran un clan familiar. Hay tres personas que fallecieron que son hermanos, con antecedentes penales. Esa finca para la Policía Nacional era un objetivo, que había llevado adelante un allanamiento en febrero de este año. Esas personas que hoy fallecieron habían sido detenidas y puestas a disposición de la Justicia por diferentes hechos, y fueron formalizadas por lo que se incautó en ese lugar, que fueron armas”, explicó Clavijo.

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“Eso está involucrado con otros clanes familiares que en algunos lugares pretenden tomar control. Esto es un objetivo ya intervenido, que además se continuaba monitoreando”, indicó.

Al ser consultado por qué estaban sueltos, afirmó que son “las resultancias de los procesos judiciales” y que a nivel policial se dispusieron acciones y evidencias.

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