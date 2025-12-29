RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROBO, CHOQUES Y FUGA

Quince meses de prisión para el hombre que robó una camioneta, condujo alcoholizado y chocó a un repartidor

El delincuente chocó tres veces el sábado, entre Parque Rodó y Pocitos. La Justicia lo condenó por hurto, lesiones y omisión de asistencia.

Foto: Subrayado. Camioneta en la que circulaba el hombre alcoholizado.

Foto: Subrayado. Camioneta en la que circulaba el hombre alcoholizado.

La Justicia condenó en las últimas horas al hombre que el sábado robó una camioneta blanca, condujo alcoholizado por Montevideo y protagonizó tres choques en un recorrido que se extendió desde Parque Rodó hasta Pocitos. En uno de los accidentes atropelló a un repartidor que circulaba en moto y fugó sin asistirlo.

Según informó entonces Subrayado, el primer choque fue contra un auto en Parque Rodó. Continuó la marcha hasta bulevar España y Enrique Muñoz, donde atropelló a un delivery de 34 años que circulaba en moto. El motociclista cayó al suelo y sufrió varios golpes, aunque fue atendido en el lugar y dado de alta.

conductor-alcoholizado-choca-delivery
Foto: Subrayado. Bulevar España esquina Enrique Muñoz, donde el conductor atropelló al delivery.

Foto: Subrayado. Bulevar España esquina Enrique Muñoz, donde el conductor atropelló al delivery.

Tras ese segundo choque, el conductor volvió a fugar y siguió hasta bulevar España y Roque Graseras, donde impactó por tercera vez, esta vez contra una camioneta estacionada perteneciente a una estación de servicio. Allí fue detenido por la Policía.

van mas de 2.000 hectareas afectadas por incendios en esta temporada; sur del pais con nivel rojo por riesgo muy alto
Seguí leyendo

Van más de 2.000 hectáreas afectadas por incendios en esta temporada; sur del país con nivel rojo por riesgo muy alto

El hombre, de 37 años y con antecedentes penales, no sufrió lesiones y al momento del arresto no llevaba documentación personal ni del vehículo. No hubo otras personas heridas como consecuencia de los choques. En tanto, la camioneta, la había robado el mismo sábado en Juan Paullier y Nicaragua, zona de Tres Cruces.

La Justicia lo condenó por un delito de hurto especialmente agravado, lesiones personales culposas y omisión de asistencia. La pena dispuesta es de 15 meses de prisión, según la resolución judicial a la que accedió Subrayado.

Durante la investigación, la Policía analizó cámaras de seguridad de los distintos puntos del recorrido. Además, Policía Científica realizó pericias en las escenas.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
parque rodó

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez
RUTA 11, KM 144,6

Joven de 20 años está grave tras chocar en moto contra un auto en ruta de Canelones
Policiales

Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Accidente de tránsito en Punta del Este. video
mujer declaró en fiscalía

No podrá salir del país la conductora argentina que causó accidente fatal en Punta del Este
Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP video
Policiales

Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP
Herou sobre recolección del 31 y 1º: Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre video
DIRECTOR DE AMBIENTE

Herou sobre recolección del 31 y 1º: "Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre"

Dejá tu comentario