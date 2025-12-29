Quince meses de prisión para el hombre que robó una camioneta, condujo alcoholizado y chocó a un repartidor

La Justicia condenó en las últimas horas al hombre que el sábado robó una camioneta blanca, condujo alcoholizado por Montevideo y protagonizó tres choques en un recorrido que se extendió desde Parque Rodó hasta Pocitos . En uno de los accidentes atropelló a un repartidor que circulaba en moto y fugó sin asistirlo.

Según informó entonces Subrayado , el primer choque fue contra un auto en Parque Rodó. Continuó la marcha hasta bulevar España y Enrique Muñoz, donde atropelló a un delivery de 34 años que circulaba en moto. El motociclista cayó al suelo y sufrió varios golpes, aunque fue atendido en el lugar y dado de alta.

Tras ese segundo choque, el conductor volvió a fugar y siguió hasta bulevar España y Roque Graseras, donde impactó por tercera vez, esta vez contra una camioneta estacionada perteneciente a una estación de servicio. Allí fue detenido por la Policía.

El hombre, de 37 años y con antecedentes penales, no sufrió lesiones y al momento del arresto no llevaba documentación personal ni del vehículo. No hubo otras personas heridas como consecuencia de los choques. En tanto, la camioneta, la había robado el mismo sábado en Juan Paullier y Nicaragua, zona de Tres Cruces.

La Justicia lo condenó por un delito de hurto especialmente agravado, lesiones personales culposas y omisión de asistencia. La pena dispuesta es de 15 meses de prisión, según la resolución judicial a la que accedió Subrayado.

Durante la investigación, la Policía analizó cámaras de seguridad de los distintos puntos del recorrido. Además, Policía Científica realizó pericias en las escenas.