RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Conducía alcoholizado, intentó sobornar a Caminera y arrastró a un policía 300 metros; fue condenado a 12 meses de prisión

El incidente se registró en la tarde del lunes 16 cuando la Policía fue alertada por el conductor de un Chevrolet Corsa que realizaba maniobras imprudentes en la ruta 11, cerca de la rotonda con la ruta 64.

caminera-controles-rutas-

Un hombre de 43 años, con antecedentes penales por desacato y receptación, fue condenado tras intentar sobornar a efectivos de Policía Caminera que lo detuvieron cuando conducía alcoholizado por ruta 11 en Canelones y darse a la fuga arrastrando unos 300 metros a uno de los uniformados.

El incidente se registró en la tarde del lunes 16. La Policía Caminera fue alertada por el conductor de un Chevrolet Corsa que realizaba maniobras imprudentes en la ruta 11, cerca de la rotonda con la ruta 64. A la altura del kilómetro 101,500, los efectivos lograron detener el vehículo y constataron que el hombre no tenía licencia de conducir y manejaba alcoholizado. La prueba de alcoholemia dio un resultado de 2,14 gramos de alcohol en sangre.

En un momento, el conductor le ofreció dinero a los policías para evitar ser sancionado. Todo quedó registrado en las cámaras corporales de los efectivos. Mientras los efectivos le labraban el acta correspondiente, el hombre encendió el motor y emprendió la fuga. Uno de los policías intentó detenerlo y debió sujetarse del parante de la puerta. El efectivo fue arrastrado unos 300 metros por el vehículo que circulaba a alta velocidad y a contramano.

rutas afectadas por rutas de america: caminera brindo el detalle y emitio recomendaciones a los conductores
Seguí leyendo

Rutas afectadas por "Rutas de América": Caminera brindó el detalle y emitió recomendaciones a los conductores

Se inició una persecución que terminó cuando los móviles policiales lograron cerrarle el paso al vehículo. Pese a resistirse, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia que dispuso su condena por un delito de desacato especialmente agravado, soborno especialmente agravado y un delito de lesiones personales especialmente agravado a 12 meses de prisión efectiva. En su prontuario, el hombre registraba cuatro incidencias por conducir alcoholizado en 2020, 2022 y 2023.

El procedimiento policial dejó a efectivos de Caminera con lesiones; uno, con traumatismos en miembro superior e inferior y otro, traumatismo en su mano derecha.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Claudio Gaucher

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
CANAL 10

Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay"
MONTEVIDEO

Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
CONDUCTOR DE GRAN HERMANO URUGUAY

"Colo" Gianarelli: "Es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay"

Te puede interesar

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos video
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía
RENEGOCIACIÓN DE ARAZATÍ

Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía

Dejá tu comentario