Conducía alcoholizado, intentó sobornar a Caminera y arrastró a un policía 300 metros; fue condenado a 12 meses de prisión

Un hombre de 43 años, con antecedentes penales por desacato y receptación, fue condenado tras intentar sobornar a efectivos de Policía Caminera que lo detuvieron cuando conducía alcoholizado por ruta 11 en Canelones y darse a la fuga arrastrando unos 300 metros a uno de los uniformados.

El incidente se registró en la tarde del lunes 16. La Policía Caminera fue alertada por el conductor de un Chevrolet Corsa que realizaba maniobras imprudentes en la ruta 11, cerca de la rotonda con la ruta 64. A la altura del kilómetro 101,500, los efectivos lograron detener el vehículo y constataron que el hombre no tenía licencia de conducir y manejaba alcoholizado. La prueba de alcoholemia dio un resultado de 2,14 gramos de alcohol en sangre.

En un momento, el conductor le ofreció dinero a los policías para evitar ser sancionado. Todo quedó registrado en las cámaras corporales de los efectivos. Mientras los efectivos le labraban el acta correspondiente, el hombre encendió el motor y emprendió la fuga. Uno de los policías intentó detenerlo y debió sujetarse del parante de la puerta. El efectivo fue arrastrado unos 300 metros por el vehículo que circulaba a alta velocidad y a contramano.

Se inició una persecución que terminó cuando los móviles policiales lograron cerrarle el paso al vehículo. Pese a resistirse, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia que dispuso su condena por un delito de desacato especialmente agravado, soborno especialmente agravado y un delito de lesiones personales especialmente agravado a 12 meses de prisión efectiva. En su prontuario, el hombre registraba cuatro incidencias por conducir alcoholizado en 2020, 2022 y 2023. El procedimiento policial dejó a efectivos de Caminera con lesiones; uno, con traumatismos en miembro superior e inferior y otro, traumatismo en su mano derecha.

