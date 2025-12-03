Las autoridades ordenaron dejar en libertad a los hermanos que se atrincheraron en un auto este martes para que no fuera guinchado, informaron a Subrayado fuentes del caso. De igual manera el vehículo les fue retenido hasta que paguen la multa correspondiente.
Quedaron en libertad los hermanos que se habían atrincherado en un auto en la rambla
Los hombres se negaban a que el vehículo fuera guinchado y se atrincheraron durante horas. Quedaron detenidos, luego puestos en libertad y ahora deberán pagar una multa.
Ambos se atrincheraron en la rambla y 21 de Setiembre en Punta Carretas. Inspectores que hacían un control detuvieron el vehículo porque circulaba sin la chapa matrícula trasera.
El conductor se negaba a salir, por lo que la Policía montó una guardia en el lugar. Tras varios minutos de intercambio con la Policía, dos negociadores se subieron al auto y se llevaron el vehículo junto a los dos hombres. "Nos vamos, nos vamos. No nos guincharon", expresaron al retirarse escoltados por el Grupo GEO. Fueron llevados a la Seccional 10.ª y más tarde quedaron libres.
"Mi cuñado venía circulando, vinieron hoy de afuera, de Minas, se ve que la perdió hoy la matrícula. Él circulaba con una, la de atrás (...) Los inspectores le dicen que le van a retirar la otra matrícula, la de atrás. Ahí mi cuñado le dice que no", relató a Subrayado la cuñada del conductor.
