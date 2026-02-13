Era la noche del miércoles cuando una mujer intentaba estacionar su auto en Ramón Benzano y Federico Vidiela, en Parque Batlle, pero al no poder y al escuchar las bocinas del resto de los conductores, un hombre que se hacía pasar por cuidacoches le ofreció ayuda.
A prisión el delincuente que se ofreció para estacionar un auto, lo robó y fue perseguido en la rambla
El delincuente sumó su 16° antecedente penal. Había salido de la cárcel hace diez días y hace un año la Policía también lo había detenido por robar un auto.
El hombre se subió al BYD blanco, aparentemente para estacionar, pero robó el vehículo. Enseguida la Policía hizo un seguimiento por cámaras y policías lo comenzaron a perseguir por la rambla de Montevideo.
La persecución terminó en la zona del club de pesca en Parque Rodó, cuando el delincuente perdió el dominio, chocó contra un banco en la vereda e intentó escapar corriendo hacia adentro del club.
El hombre tenía 15 antecedentes penales, había salido hacía 10 días de la cárcel y hace un año había sido detenido por también robar un auto. Ahora sumó su 16° antecedente, luego de que la Justicia lo condenara a cumplir cinco meses de cárcel por apropiación indebida.
El procedimiento del miércoles fue realizado por policías de URPM y de la Brigada de Delitos Automotores.
