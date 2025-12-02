RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA CARRETAS

Dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de Setiembre; negociadores trabajaron en el lugar

El conductor del vehículo se atrincheró junto a otro que circulaba con él tras ser detenido por inspectores de la comuna por no contar con chapa matrícula.

Inspectores de la intendencia que realizaban un control detuvieron el vehículo que circulaba sin chapa matrícula trasera. Al momento de la detención del auto, el hombre sacó la chapa matrícula de adelante, ingresó al auto y se atrincheró..

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el conductor se negaba a salir, por lo que la Policía montó una guardia en el lugar.

Tras varios minutos de intercambio con la Policía, dos negociadores se subieron al auto y se llevaron el vehículo junto a los dos hombres. "Nos vamos, nos vamos. No nos guincharon", afirmaron al retirarse escoltados por el Grupo GEO.

"Mi cuñado venía circulando, vinieron hoy de afuera de Minas, se ve que la perdió hoy la matrícula. Él circulaba con una, la de atrás (...) los inspectores le dicen que le van a retirar la otra matrícula, la de atrás. Ahí mi cuñado le dice que no", relató a Subrayado la esposa del cuñado del conductor.

Y agregó: "La cuestión escaló un poquito (...) no sé porque no estaba. Ahí le gunicharon el vehículo".

PAREJA HOMBRE ATRINCHERADO

