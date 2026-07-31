"Que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso", dijo Orsi sobre el mensaje que dejó la directora del FMI

“Me encantó, por supuesto nos pidió, bueno, tienen que ser más audaces y eso está bárbaro, que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso”, respondió el presidente Orsi ante la consulta de la prensa sobre la reunión que mantuvo el jueves con la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva.

Orsi encabezó este viernes al mediodía la presentación de obras en el puente de La Concordia, entre Artigas y Quaraí, en la frontera con Brasil, y en ese marco fue consultado por los periodistas locales sobre varios temas.

El presidente dijo que prefería no distraer la atención de la importante obra que se estaba inaugurando en Artigas, y por eso se limitó a responder esta frase sobre la reunión con la jerarca del Fondo Monetario Internacional (FMI).

También comentó que se lleva varias cartas y pedidos de vecinos de Artigas, algunos individuales y otros colectivos. “Me presentaron un montón de requerimientos”, comentó, y agregó que “da gusto recorrer el interior”.

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