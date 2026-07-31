Jaime Saavedra se reunirá con Carlos Negro: revisan todas las medidas de seguridad y evalúan custodia personal para directores del Inisa

El directorio en pleno del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) se reunirá el lunes de mañana con el ministro del Interior, Carlos Negro, tras el homicidio esta semana de un joven de 19 años que cumplía condena en la institución, y que fue acribillado a balazos en la puerta del centro del Inisa ubicado en la calle Burgues, en Montevideo.

“Perfectamente podría haber ocurrido una masacre”, dijo este viernes el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, en referencia a que varios de los más de 30 disparos efectuados sobre el joven atravesaron el portón de entrada al centro.

La reunión del lunes con el ministro Negro será por este tema y para recibir las recomendaciones del Ministerio del Interior en el marco de la revisión de todas las medidas de seguridad que lleva adelante el directorio del Inisa.

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Saavedra dijo además que hablará con el ministro de la posibilidad de implementar medidas de seguridad personales para cada miembro del directorio.

El presidente del Inisa dijo que no tiene medio, pero que su familia “está preocupada”.

“Hablaremos de algunas cosas que hemos vivido, pero no tiene caso conversarlas ahora, prefiero conversarlas en el Ministerio”, dijo Saavedra, y consultado sobre si había recibido amenazas, respondió: “algunas cosas que pudieron haber sucedido y no sucedieron”.

“En la reunión con el ministro Negro vamos a estar hablando de la revisión a fondo de las medidas de seguridad y la seguridad del directorio”, dijo el jerarca en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Además de la reunión del lunes con el ministro del Interior, en la semana próxima se reunirá también con el presidente Yamandú Orsi. En este caso será para nombrar a quien ocupará el lugar de Daniel Radío en el Inisa. Radío fue nombrado comisionado parlamentario para el sistema carcelario.

“Un horror”

Saavedra dijo que el homicidio del joven en la puerta del Inisa fue “un horror”, y agregó: “Tengo 63 años, he visto muchas cosas, créanme que he visto muchas cosas, pero lo del otro día…”

“Además del horror, la sensación de que esto puede volver a repetirse, y es muy triste para todos encontrarnos en un país que no reconocemos, no es mi lugar, entre todos hemos hecho las cosas tan mal que pasa esto”, comentó.

“Perfectamente podría haber ocurrido una masacre, en fin, sin palabras”, insistió.