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INUMET

Nueva advertencia amarilla por tormentas fuertes alcanza ahora a Montevideo

La advertencia amarilla es por tormentas fuertes, con mucha lluvia en poco tiempo y ocasional caída de granizo. Se actualiza a primera hora de la tarde.

Advertencia amarilla alcanza a Montevideo por tormentas fuertes. Foto: FocoUy

Advertencia amarilla alcanza a Montevideo por tormentas fuertes. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su advertencia amarilla por tormentas fuertes, y del litoral oeste y suroeste pasó al centro sur del país, alcanzando a Montevideo y la zona metropolitana (ver mapa).

“El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice la advertencia oficial.

Principales localidades afectadas:

Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Progreso, Ruta 74, San Antonio, San Bautista, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Toledo, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Foto tomada desde la Torre de Canal 10 en la mañana del 31 de julio, 2026.
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Colonia: Colonia Valdense, Estanzuela, Florencio Sánchez, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, San Gabriel y Sarandí Grande.

Montevideo.

San José: todo el departamento.

Soriano: Cardona, Egaña, José Enrique Rodó, Risso y Santa Catalina.

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