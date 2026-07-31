El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su advertencia amarilla por tormentas fuertes, y del litoral oeste y suroeste pasó al centro sur del país, alcanzando a Montevideo y la zona metropolitana (ver mapa).
Nueva advertencia amarilla por tormentas fuertes alcanza ahora a Montevideo
La advertencia amarilla es por tormentas fuertes, con mucha lluvia en poco tiempo y ocasional caída de granizo. Se actualiza a primera hora de la tarde.
“El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice la advertencia oficial.
Principales localidades afectadas:
Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Progreso, Ruta 74, San Antonio, San Bautista, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Toledo, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.
Desmejora por el suroeste: Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas para varias localidades
Colonia: Colonia Valdense, Estanzuela, Florencio Sánchez, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.
Flores: Todo el departamento.
Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, San Gabriel y Sarandí Grande.
Montevideo.
San José: todo el departamento.
Soriano: Cardona, Egaña, José Enrique Rodó, Risso y Santa Catalina.
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