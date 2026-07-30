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Dos adolescentes condenados por difundir imágenes íntimas de una menor sin su consentimiento

La víctima estaba inconsciente tras haber consumido alcohol cuando fueron hechas y difundidas las imágenes. Fiscalía señaló que el material se viralizó y le provocó un profundo daño.

Imagen ilustrativa. Crédito: Presidencia.

Imagen ilustrativa. Crédito: Presidencia.

La Fiscalía de Adolescentes de 1° Turno obtuvo la condena de dos adolescentes por una infracción grave a la ley penal de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo, especialmente agravada por la falta de consentimiento de la víctima, su especial situación de vulnerabilidad y por tratarse de una menor de edad.

La audiencia de condena se realizó este miércoles mediante un proceso abreviado, informó Fiscalía.

Según la investigación, los adolescentes difundieron imágenes con contenido íntimo de una adolescente que estaba inconsciente luego de haber consumido alcohol. La difusión ocurrió en el marco de un supuesto "juego" entre pares y el material fue viralizado.

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Según Fiscalía, la divulgación de las imágenes afectó gravemente la intimidad, la dignidad y el bienestar de la víctima.

Como resultado del proceso abreviado, la Justicia dispuso para ambos el cumplimiento libertad asistida por 10 meses, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Además, deberán cumplir la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima. También tendrán permanencia obligatoria en sus domicilios los viernes, sábados y domingos: uno durante seis meses y el otro durante cinco meses.

En un comunicado, la Fiscalía añadió: “Este caso pone de manifiesto una problemática que la Fiscalía viene observando con creciente frecuencia: el aumento de investigaciones relacionadas con la difusión no consentida de imágenes o grabaciones íntimas entre adolescentes”.

“La difusión de este tipo de casos busca contribuir a la prevención y sensibilización sobre el uso responsable de las tecnologías y las redes sociales, promoviendo el respeto por la intimidad, la privacidad y la dignidad de niños, niñas y adolescentes, así como la comprensión de las consecuencias personales y legales que puede tener la circulación de contenido íntimo sin consentimiento”, sostuvo.

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