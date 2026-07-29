Frustrado "Robo del Siglo" en Ciudad Vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalúa proceso abreviado

El frustrado "Robo del Siglo" en Ciudad Vieja, descubierto a inicios de febrero de 2026, tiene novedades. Una audiencia extendió las medidas cautelares de 9 personas detenidas y el abogado defensor, Pablo Casás, no descarta un proceso abreviado.

"La Fiscalía solicitó una audiencia a fines de prorrogar las medidas cautelares de prisión preventiva de mis defendidos y la Dr. del Crimen Organizado de 2° Turno accedió a lo solicitado y se prorrogaron por 180 días", explicó.

Los individuos están imputados por el delito de asociación para delinquir y hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

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El abogado dijo que las penas mínimas de las condenas pueden rondar en los 6 meses, por asociación para delinquir y 3 meses por hurto especialmente agravado.

"Siempre está arriba de la mesa la posibilidad en este tipo de delitos que la pena mínima es de 4 años, poder arribar a la vía del proceso abreviado y la resolución del conflicto. Estamos estudiando, estamos viendo, hay alguna prueba más por diligenciar. Existen algunos celulares todavía que están para periciar, algunos informes que todavía no los tiene la fiscal en la carpeta investigativa. Va a depender un poco de eso cómo sigue para adelante la cosa", señaló.

El caso

El pasado 3 de febrero de este año la Policía frustró un intento de robo a un banco privado en Ciudad Vieja.

Los agentes encargados de la investigación descubrieron un túnel subterráneo bajo un local comercial ubicado en Colón y 25 de Mayo, por el cual los delincuentes planeaban llegar al banco. El túnel se conectaba con la red de alcantarillado del área.

Posteriormente se supo que la investigación comenzó tras una denuncia sobre una boca de drogas en Neptunia, Canelones. La Brigada Antidrogas descubrió que un delincuente extranjero vinculado a la antigua barra de Peñarol y con conexiones en el PCC en Brasil, entraba y salía de ese lugar.

Al seguir sus movimientos, los investigadores notaron visitas frecuentes a un local en la calle Colón, donde luego hallaron el túnel.

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó tras varios días de investigación que el objetivo del túnel en Ciudad Vieja era un banco. Aunque inicialmente se manejaron otras hipótesis, pronto quedó claro que el blanco era la entidad bancaria.

Uno de los detalles que permitieron confirmar esta teoría fue que uno de los acusados había alquilado un cofre de seguridad en el banco unos meses antes. Al conectar las pistas, lo identificaron y revisaron el cofre, descubriendo que estaba vacío.

Hoy la investigación tiene a 9 personas detenidas.