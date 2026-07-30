RECIBÍ EL NEWSLETTER
punta carretas

Un auto no respetó cartel de ceda el paso y provocó un siniestro que terminó con una mujer herida en Punta Carretas

Ocurrió en Luis de la Torre y Montero. Un auto cruzó sin respetar preferencia y chocó contra otro vehículo, que embistió a la mujer.

siniestro-luis-de-la-torre-y-montero-pocitos

Un auto no respetó el cartel de ceda el paso y chocó a otro vehículo que embistió a una mujer en Punta Carretas.

El siniestro ocurrió en la intersección de Luis de la Torre y Montero, donde quienes circulan por la segunda tienen la preferencia. Allí aguardan a Policía Científica.

La mujer de 43 años pretendía cruzar la calle y al ser embestida terminó debajo de un camión de pequeño porte. Fue trasladada con heridas graves por una emergencia móvil hasta una mutualista.

Foto cedida a Subrayado. Operativo de la Policía en ruta 16, a la altura de Aguas Dulces.
Seguí leyendo

Conductor del auto que presuntamente pasó sobre el cuerpo de una mujer muerta asegura que vio "una sombra" y esquivó

Temas de la nota

Lo más visto

Frustrado Robo del Siglo en Ciudad Vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalúa proceso abreviado
NUEVE DETENIDOS

Frustrado "Robo del Siglo" en Ciudad Vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalúa proceso abreviado
justicia

Dos adolescentes condenados por difundir imágenes íntimas de una menor sin su consentimiento
ESTABA INTERNADO POR RAPIÑA

Joven asesinado fuera de centro de Inisa tenía problemas con peligrosa familia que opera en el oeste
De Colón a Punta de Rieles

Trasladan a 800 presas desde la cárcel de mujeres hacia la nueva de Punta de Rieles
METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Caja de Profesionales.
PODER EJECUTIVO

Gobierno firmó decreto para que quede sin efecto cobro de timbre de Caja de Profesionales para consultas médicas
Directora del FMI habló de tomar un poco más de riesgo en políticas económicas y en sector privado, dijo Oddone video
SE REUNIÓ CON ORSI

Directora del FMI habló de "tomar un poco más de riesgo" en políticas económicas y en sector privado, dijo Oddone
Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas

Dejá tu comentario