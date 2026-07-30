Un auto no respetó cartel de ceda el paso y provocó un siniestro que terminó con una mujer herida en Punta Carretas

Un auto no respetó el cartel de ceda el paso y chocó a otro vehículo que embistió a una mujer en Punta Carretas.

El siniestro ocurrió en la intersección de Luis de la Torre y Montero, donde quienes circulan por la segunda tienen la preferencia. Allí aguardan a Policía Científica.

La mujer de 43 años pretendía cruzar la calle y al ser embestida terminó debajo de un camión de pequeño porte. Fue trasladada con heridas graves por una emergencia móvil hasta una mutualista.

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