Prisión preventiva para dos cabecillas de Los Colorados, investigados por triple homicidio

La Justicia imputó en la tarde de este miércoles a los dos cabecillas de Los Colorados que habían sido detenidos, sospechosos de estar implicados en el triple homicidio del 3 de octubre de 2025 en el barrio montevideano Casabó .

Ambos fueron imputados, es decir, se los comienza a investigar de manera formal por esos delitos. La Fiscalía los acusa de homicidio muy especialmente agravado por el concurso. Cumplirán 120 días de prisión preventiva, a la espera del fallo judicial definitivo.

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios de 3° turno, Adriana Edelman.

Los Colorados son una banda criminal surgida en Cerro Norte que ha sido mencionada por la Policía en investigaciones vinculadas a disputas por bocas de droga, ajustes de cuentas y episodios de violencia en la zona. Su presencia está asociada a enfrentamientos con otros grupos del barrio y a una estructura flexible, con liderazgos que cambian y jóvenes con antecedentes que se suman y salen del grupo.

Allanamientos, detenciones y decomisos de armas y drogas han marcado la intervención policial en torno a esta banda, cuya actuación ha influido en hechos violentos registrados en el oeste de Montevideo.

Uno de los imputados es hermano de Joel, quien fue baleado en Buceo el 16 de febrero de 2025.

Sobre el 3 de octubre, las víctimas de los homicidios tenían 23, 49 y 68 años. Dos de ellos murieron en un ataque a tiros en continuación Charcas y calle 17 Metros, cuando desde un auto con tres ocupantes se efectuó una ráfaga de disparos.

En ese doble homicidio, el objetivo habría sido el hombre de 49 años, que tenía antecedentes, mientras que el hombre de 68 años quedó atrapado en la balacera cuando pasaba por el lugar para ver una cocina. En la escena se encontraron más de diez casquillos.

El tercer crimen ocurrió en pasaje Plata y Camino Sanfuentes, donde un joven de 23 años fue atacado de la misma forma: desde un vehículo le dispararon varias veces. Las víctimas fueron trasladadas al hospital del Cerro, donde murieron y además se generaron disturbios.