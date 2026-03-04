Tercera vez que atacan vivienda en Casarino: "Quieren prenderme fuego", dijo la damnificada

Delincuentes tiraron bombas molotov contra una casa en la localidad de Casarino , en el departamento de Canelones.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que es la tercera vez que ocurre esta situación en la casa de Verónica. El último ataque ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando tres desconocidos en moto pasaron el portón y llegaron muy próximo a la vivienda, ubicada en el fondo.

Los individuos lanzaron bombas contra el auto y contra la puerta principal. Al momento, la propietaria de la vivienda no estima quiénes pueden ser los autores del ataque.

"Tres noches diferentes, salteadas una de otra a las 2 de la madrugada, aparecen estos tipos en moto, tres personas todas de negro, con cascos, encapuchadas. La primera vez desde el portón que se ve en las filmaciones de la esquina. Después se metieron a la casa, rompieron el candado, rompieron los vidrios y tiraron bombas para adentro de la casa y para el auto y regaban nafta y, yo mirando", relató.

Y añadió: "En realidad es conmigo, van a mí, quieren prenderme fuego".

Verónica dijo que se comunicó con las autoridades, pero que es una "tomada de pelo" y una "falta de respeto" porque la derivan a otros sectores y le dicen que se debe de haber peleado con un vecino por una diferencia por fútbol. "Me quieren prender fuego, llorando en la comisaría, por favor tengo miedo", señaló.

Y agregó: "Dicen que protegen a las mujeres y que las leyes, es todo mentira, por eso matan a las mujeres que matan porque nadie da pelota".