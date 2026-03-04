Niño de 12 años hirió a un compañero con un arma blanca durante una pelea en liceo de Durazno

Un niño de 12 años resultó herido en un brazo con un arma blanca de fabricación casera tras una pelea ocurrida en el Liceo n°2 de Durazno con un compañero de su misma edad.

Ambos niños se conocían de la escuela y no había una problemática previa entre ellos, informó el jefe de Policía de Durazno, Gabriel Lima. "Fue una pequeña discusión del momento donde uno de los partícipes tenía un arma blanca tipo corte casero, hecha con un pedazo de partes de una tijera y envuelta en un hilo en la parte del mango, y a raíz de esa pequeña discusión, le provoca una herida cortante en el brazo", detalló el jerarca.

El autor fue reducido y la víctima fue trasladada a un centro asistencial, constatándose que las lesiones no revistieron gravedad.

Seguí leyendo Justicia decidió prorrogar la prisión preventiva a dos imputados por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

El joven agresor declaró en la seccional policial junto a su progenitor para dar cuenta a Fiscalía de lo sucedido.

"Si bien no es una herida grave, la gravedad es que esto ocurre dentro de un centro de enseñanza y con jóvenes de muy corta edad, en el momento en que hacían uso del horario de recreo", agregó el jefe.

El corte casero está incautado.