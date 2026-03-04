RECIBÍ EL NEWSLETTER
UTILIZÓ UN CORTE DE ELABORACIÓN CASERA

Niño de 12 años hirió a un compañero con un arma blanca durante una pelea en liceo de Durazno

"Si bien no es una herida grave, la gravedad es que esto ocurre dentro de un centro de enseñanza y con jóvenes de muy corta edad", señaló el jefe de Policía del departamento.

corte-usado-por-niño-en-durazno

Un niño de 12 años resultó herido en un brazo con un arma blanca de fabricación casera tras una pelea ocurrida en el Liceo n°2 de Durazno con un compañero de su misma edad.

Ambos niños se conocían de la escuela y no había una problemática previa entre ellos, informó el jefe de Policía de Durazno, Gabriel Lima. "Fue una pequeña discusión del momento donde uno de los partícipes tenía un arma blanca tipo corte casero, hecha con un pedazo de partes de una tijera y envuelta en un hilo en la parte del mango, y a raíz de esa pequeña discusión, le provoca una herida cortante en el brazo", detalló el jerarca.

El autor fue reducido y la víctima fue trasladada a un centro asistencial, constatándose que las lesiones no revistieron gravedad.

justicia decidio prorrogar la prision preventiva a dos imputados por el atentado a la fiscal monica ferrero
Seguí leyendo

Justicia decidió prorrogar la prisión preventiva a dos imputados por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

El joven agresor declaró en la seccional policial junto a su progenitor para dar cuenta a Fiscalía de lo sucedido.

"Si bien no es una herida grave, la gravedad es que esto ocurre dentro de un centro de enseñanza y con jóvenes de muy corta edad, en el momento en que hacían uso del horario de recreo", agregó el jefe.

El corte casero está incautado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
SMS AL 24200

Antel respondió a Animales Sin Hogar por denuncia de cambios en el sistema de donación por SMS
DECRETO FIRMADO

MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
LA LISTA CON TODOS LOS GANADORES

La murga Doña Bastarda y parodistas Momosapiens son bicampeones en el carnaval 2026

Te puede interesar

Hoy vuelvo a creer en la Justicia, dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal video
"Acuérdense que no voté"

"Hoy vuelvo a creer en la Justicia", dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal
Sindicatos industriales expresaron preocupación por impacto negativo del acuerdo con la Unión Europea video
REUNIÓN CON CASTILLO

Sindicatos industriales expresaron preocupación por "impacto negativo" del acuerdo con la Unión Europea
Alerta roja de Interpol por la búsqueda de un delincuente fugado desde una prisión domiciliaria en Salto
policiales

Alerta roja de Interpol por la búsqueda de un delincuente fugado desde una prisión domiciliaria en Salto

Dejá tu comentario