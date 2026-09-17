La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) informó cómo funcionará el servicio de alimentación escolar ante el paro de 24 horas convocado para este viernes por el sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) tras la agresión a una docente en la Escuela 326 de Plácido Ellauri.
Primaria informó cómo funcionará el servicio de alimentación este viernes por el paro de maestros en Montevideo
Las escuelas que permanezcan abiertas ofrecerán el almuerzo de 12 a 13 horas a todos los alumnos que concurran, pertenezcan o no a la institución. Los niños que tengan su escuela cerrará podrán asistir a cualquier centro.
En un comunicado, se indica que las escuelas que permanezcan abiertas ofrecerán almuerzo a todos los alumnos que concurran, pertenezcan o no los niños a esa institución educativa.
En tanto, los alumnos de las escuelas que permanezcan cerradas y los estudiantes de Enseñanza Media que habitualmente reciben alimentación podrán asistir a cualquier institución cercana a su domicilio que ofrezca el servicio.
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Primaria infirma que el horario en que se brindará el almuerzo en las escuelas que estén abiertas será de 12 a 13 horas.
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