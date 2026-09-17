Primaria informó cómo funcionará el servicio de alimentación este viernes por el paro de maestros en Montevideo

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Las escuelas que permanezcan abiertas ofrecerán el almuerzo de 12 a 13 horas a todos los alumnos que concurran, pertenezcan o no a la institución. Los niños que tengan su escuela cerrará podrán asistir a cualquier centro.

comedores escolares

En un comunicado, se indica que las escuelas que permanezcan abiertas ofrecerán almuerzo a todos los alumnos que concurran, pertenezcan o no los niños a esa institución educativa.

En tanto, los alumnos de las escuelas que permanezcan cerradas y los estudiantes de Enseñanza Media que habitualmente reciben alimentación podrán asistir a cualquier institución cercana a su domicilio que ofrezca el servicio.

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Primaria infirma que el horario en que se brindará el almuerzo en las escuelas que estén abiertas será de 12 a 13 horas.

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