La Dirección General de Educación Inicial y Primaria dio inicio este lunes al período de preinscripciones digitales para educación inicial y primero de escuela.
Comenzó el período de preinscripciones digitales para niños de 3 a 6 años en Primaria
Se realiza a través de la plataforma Gurí Familia. Las escuelas brindarán apoyo a quienes no cuenten con los medios para hacer la preinscripción para que la hagan en tiempo y forma.
La convocatoria es para niños de 3, 4, 5 y 6 años cumplidos al 30 de abril de 2027.
Las familias deberán realizar la preinscripción del menor a través de la plataforma Gurí Familia. Las escuelas brindarán apoyo a quienes no cuenten con los medios para hacer la preinscripción digital de forma de asegurar que todos los niños puedan registrarse en tiempo y forma.
Seguí leyendo
Sindicato portuario rechaza "servicios mínimos" fijados por el gobierno y solicitó asesoramiento a abogados del PIT-CNT
El período de preinscripción comenzó este 14 de setiembre y culmina el 11 de octubre.
Temas de la nota
Lo más visto
videos
Así fue como siete delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes en una whiskería en Manga
un herido
Persecución policial en La Unión termina con un hombre de 28 años herido de bala en el cuello
SE LLEVARON PERTENENCIAS
Siete delincuentes rapiñaron local nocturno en Manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas
LAS HERAS Y AVENIDA ITALIA
Incendio en zona del Hospital de Clínicas generó importante concentración de humo y obligó a desviar el tránsito
INVESTIGAN LAS CAUSAS
Dejá tu comentario