Comenzó el período de preinscripciones digitales para niños de 3 a 6 años en Primaria

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria dio inicio este lunes al período de preinscripciones digitales para educación inicial y primero de escuela.

La convocatoria es para niños de 3, 4, 5 y 6 años cumplidos al 30 de abril de 2027.

Las familias deberán realizar la preinscripción del menor a través de la plataforma Gurí Familia. Las escuelas brindarán apoyo a quienes no cuenten con los medios para hacer la preinscripción digital de forma de asegurar que todos los niños puedan registrarse en tiempo y forma.

El período de preinscripción comenzó este 14 de setiembre y culmina el 11 de octubre.

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