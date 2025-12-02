Presuntos autores de un homicidio se enfrentaron a tiros con la Policía: ambos fueron detenidos, uno de ellos herido

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del enfrentamiento a tiros entre la Policía y los sospechosos.

Un hombre de 41 años fue asesinado el pasado 25 de noviembre en Montevideo , circulaba en su auto cuando dos ocupantes de una moto le dispararon; fue trasladado a Capitán Tula pero murió. Una semana después, el Departamento de Homicidios fue a una casa de Cerrito de la Victoria a hacer un allanamiento en busca de los presuntos autores.

Al ver a la Policía , ambos sospechosos fugaron en una moto y fueron perseguidos hasta llegar a Camino Teniente Rinaldi y Servidumbre de Paso, en Plácido Ellauri. Allí se enfrentaron a tiros con los policías de la Brigada de Automotores. Uno de ellos fue baleado en el pecho y trasladado al hospital Pasteur, mientras que su compañero, también fue detenido, pese a que intentó esconderse en una casa.

Tienen 19 y 17 años y ambos están ahora a disposición de la Justicia. La moto en la que circulaban fue incautada, al igual que un arma de fuego, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

Los policías resultaron ilesos. En la escena la Policía Científica incautó casquillos, hizo pericias sobre la moto, y se aguarda por las del arma.

Según los investigadores policiales, ambos detenidos son los autores del homicidio, aunque eso lo deberá determinar la Justicia.

El procedimiento buscaba llegar a los autores del crimen, cometido en Azarola Gil y Capitán Lacosta, en el barrio Manga.