Los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos posan para la foto durante la histórica reunión. Foto: AFP.

Los presidentes de China (al centro), Rusia (a la izquierda) y Estados Unidos (a la derecha), en la reunión cumbre. Foto: AFP

China, Estados Unidos y Rusia adoptaron este jueves una "declaración de paz" durante una cumbre sin precedentes de sus mandatarios Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, informó el Kremlin y los medios de comunicación estatales chinos.

"Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional", se lee en la declaración conjunta emitida tras la reunión celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Las tres potencias mundiales se comprometen a "entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear", según indica esta declaración conjunta publicada el jueves tras las conversaciones entre los tres presidentes.

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"Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse", de acuerdo con esta "declaración de paz" difundida por los medios estatales chinos después de la histórica reunión entre Xi, Trump y Putin.

Los tres mandatarios acordaron, además, "avanzar en la reforma de la ONU", agrega la declaración, sin más detalles.

Los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos posan para la foto durante la histórica reunión. Foto: AFP.

FUENTE: AFP