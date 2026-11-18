El Instituto Nacional de Carnes (INAC) lanzó la campaña "Consumo Seguro", con el objetivo de que las familias uruguayas aprendan a seleccionar y comprar la carne.

El presidente del INAC, Gastón Scayola, destacó el trabajo junto a las carnicerías de todo el país en la unificación de estándares sanitarios, como la cadena de frío, el manejo de los productos y la limpieza de los locales, y de calidad de la carne.

Además, valoró la finalización este año del proceso de regularización de todos los lugares donde se vende carne en Uruguay.

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La campaña publicitaria se realiza en la época del año comprendida entre fines de noviembre, diciembre y la temporada de verano, que es cuando se consume mucha carne en el país, afirmó. La iniciativa busca que la población solo adquiera carne en los lugares habilitados por INAC.

CORDERO

El presidente del INAC se refirió al pedido de la Unión de Vendedores de Carne (UVC) de quitarle el IVA a la carne de cordero, debido a la baja en la oferta para esta temporada de verano. La baja oferta en carne ovina es un problema que se viene dando hace más de 30 años. En los años 90, había 30 millones de ovejas; hoy hay 4 millones y medio.

Uruguay tuvo un rol relevante en el mercado exportador de carne ovina al mundo, que lo ubicó en tercer lugar, detrás de Australia y Nueva Zelanda, indicó Gastón Scayola.

Recordó que el año pasado el INAC promovió la exoneración impositiva y que este 2026 volvió a solicitarla. "La exoneración de IVA a la carne no es responsabilidad de INAC, no es responsabilidad del Ministerio de Ganadería; es responsabilidad del Ministerio de Economía. El MEF tiene que cuidar los números del país y en función de eso, fija sus prioridades", indicó.