Los ministros de Trabajo del Mercosur se reunieron este miércoles en Montevideo y acordaron crear lo que llaman pasaporte de habilidades, un documento que permitirá reconocer la formación profesional o los conocimientos de las personas migrantes en la región.

El ministro de Trabajo de Uruguay Juan Castillo, dijo en rueda de prensa tras la reunión (en la que participó el presidente Yamandú Orsi) que esperan firmar este miércoles de tarde el acuerdo para la creación de este documento, que busca acreditar los conocimientos que traen los migrantes para facilitar su ingreso al mercado laboral formal en cada país al que viajan, ya sea por motivos económicos o políticos.

Castillo destacó que Uruguay “es un país de migrantes”, y que el problema de reconocer la formación en el exterior le ha pasado a uruguayos que emigran, o a extranjeros que eligen a Uruguay para vivir.

En este sentido señaló que las corrientes migratorias en la región han aumentado mucho en los últimos años, con Uruguay como uno de los países que ha recibido miles de personas que dejaron su país de origen, ya se por cuestiones económicas (buscando mejores oportunidades), o por temas políticos.

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