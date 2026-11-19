Nubel Cisneros prevé tiempo agradable este jueves, soleado y caluroso. El viernes sigue igual pero pueden registrarse lluvias aisladas, sobre todo en el sur y este.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.

El viernes la mañana estará fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con pasaje de nubosidad, lo que puede generar algunas lluvias aisladas principalmente en las zonas sur y este.

El sábado comienza fresco con cielo ligeramente nublado, algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche. Jueves 19 Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º Zona Sur: máxima 30º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 14º Viernes 20 Zona Norte: máxima 34º y mínima 12º Zona Sur: máxima 29º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 14º Sábado 21 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

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