Ocho hombres y una mujer, de entre 18 y 38 años de nacionalidad colombiana, fueron condenados por asociación para delinquir y usura agravada como integrantes de una organización dedicada a otorgar préstamos gota a gota en varios departamentos.

En abril de 2026, la Policía detuvo a un colombiano de 30 años con su pasaporte vencido y sin libreta de conducir. Le dijo a los efectivos que residía en Durazno y había ido a Paso de los Toros por motivos laborales, para realizar el reparto de mercadería de una empresa de Montevideo.

Sin embargo, la investigación determinó que el hombre estaba vinculado a una organización integrada por colombianos dedicada al otorgamiento de préstamos de cobranza diaria bajo presión a las personas y comerciantes que tomaban los créditos con intereses usureros.

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La organización llevaba registros de los clientes, controles de préstamos otorgados, cobranzas, cancelaciones y renovaciones, y tenía información sobre tarjetas de entidades financieras y bancarias, nacionales e internacionales. Además, se constataron transferencias de dinero realizadas entre colombianos.

Varios colombianos fueron identificados y sus movimientos en distintos vehículos por los departamentos de Tacuarembó, Flores, Durazno y Soriano.

Se realizaron cuatro allanamientos en Durazno, en los que se incautaron más de 356.000 pesos uruguayos, 100 dólares, 1.000 pesos bolivianos, 21.800 pesos argentinos y 59.000 pesos colombianos. También, una camioneta, 13 motos y 38 celulares, entre otros elementos, así como documentos y folletos.

En el marco de la investigación, se libraron 25 órdenes de detención y diez colombianos fueron detenidos, seis de ellos habían la ciudadanía uruguaya. Un hombre de 27 años fue liberado y 15 personas permanecen requeridas.

Los condenados deberán cumplir una pena de 15 meses de libertad a prueba con la obligación de fijar domicilio, presentarse en la comisaría, prestar servicios comunitarios durante 80 horas a cumplir en los primeros diez meses de condena, y cumplir con arresto domiciliario nocturno de 22 a 7 de la mañana durante tres meses.