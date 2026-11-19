El Casmu comunicó este jueves de mañana que la asamblea reunida en la noche del miércoles decidió remover de sus cargo en la actual directiva a Raúl Rodríguez, ex presidente de la mutualista en el período pasado y actual prosecretario.

También decidió cesar al actual tesorero Juan Areosa y a los suplentes de ambos Andrea Zumar y Marcelo Gilard.

De acuerdo al comunicado del Casmu, la asamblea entendió que los cuatro son responsables de las presuntas irregularidades advertidas por una auditoría realizada este año, y que analizó la gestión de la anterior directiva.

La asamblea también resolvió “denunciar a Fiscalía los hechos que surgen de los informes”, y “promover una acción civil de recupero contra los doctores Rodríguez, Areosa, Zumar y Gilard”.

Todas las decisiones fueron adoptadas por mayoría, en una asamblea que terminó sobre la pasada medianoche.

El Casmu se mantiene intervenida por el Ministerio de Salud Pública desde mediados del 2024, y el Parlamento lleva aprobadas dos leyes para que la mutualista acceda al fondo de asistencia financiera. Los problemas económicos y financieros de los últimos años desembocaron en estas medidas.