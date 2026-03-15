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SINDICATO DE INAU

Presidente de Sinau plantea problemas por presencia de mayores de edad en Inisa; asegura que vienen con la "experiencia de la cárcel de adultos"

José Lorenzo López indicó que más del 50% de los jóvenes que actualmente están en Inisa son mayores de edad. "Hay que buscar una solución lo más rápido posible porque el instituto no puede soportar esa situación", señaló.

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El presidente del sindicato del Inau, José Lorenzo López, se refirió al incidente en el centro de Inisa y consideró que los mayores de edad que estuvieron en la cárcel no deberían volver al instituto a cumplir la pena que les quedó pendiente.

"Tenemos dos problemas muy grandes ahora: uno, lo que se definió en la LUC que es que se aumentaron las penas, por lo tanto si a un joven lo agarran por un delito grave o una falta grave a la ley penal con 17 años, puede estar hasta los 27 años en el Inisa (...) puede haber jóvenes en el Inisa mayores a los funcionarios que los están atendiendo. Y lo otro es que cuando un joven pasa a la cárcel de adultos ya no debería volver al Inisa porque viene con toda la experiencia que recaba en su estadía en una cárcel de adultos", dijo López.

El presidente del Sinau señaló que hay que buscar una solución lo más rápido posible porque el instituto no puede soportar esa situación, debido a la falta de personal y problemas edilicios.

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Presidente del INISA afirmó que toma de rehenes fue protagonizada por "dos adolescentes delincuentes de poca monta"

"Más del 50% de los chiquilines que hoy tiene el Inisa en privación de libertad son mayores de edad. No todos tienen las mismas características, hay jóvenes que son mayores de edad y que transcurren su privación de libertad sin ningún tipo de problemas, pero hay otros que son muy complicados", destacó.

Desde el Sindicato de Trabajadores del Inisa lamentaron lo ocurrido este sábado y reclaman el ingreso de más personal a los centros.

Víctor Mango dijo que en el momento del incidente solo había 3 funcionarias para atender a 16 jóvenes y aseguró que el ratio debería ser 2 trabajadores por joven.

"Es un centro con muchas complejidades, es un centro con características de máxima seguridad. Salieron con puntas, agarraron de rehenes a las compañeras, exigiendo la llave de otras celdas y tuvimos alrededor de 45 minutos para que desistieran de esta actitud", contó.

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