Recapturan a un adolescente fugado de Inisa en 2025 tras investigación por robos piraña

Foto cedida a Subrayado. Allanamiento en Villa Española por robos piraña.

Policías de Investigaciones de Zona 1 detuvieron en un allanamiento a dos mayores y un menor, en una investigación por robos piraña ocurridos en Centro y Cordón en las últimas semanas.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el menor es un adolescente de 17 años que estaba privado de su libertad en el Insia por un homicidio ocurrido en 2024. Sin embargo, había fugado el 29 de setiembre de 2025. Tras su recaptura, fue llevado nuevamente al Inisa.

En tanto, los dos mayores están a disposición de la Fiscalía. Durante el procedimiento realizado en Villa Española, los efectivos incautaron ropa que utilizaron los delincuentes en el robo (entre ellos una campera de una empresa de delivery, generalmente usada en estos robos), una moto hurtada, cascos, dos celulares, una tonfa y un perfume.

Embed Un adolescente de 17 años que estaba privado de libertad por homicidio y fugó, fue recapturado en una investigación por robos piraña. Informa @eugescogna | https://t.co/N79cZLw68O pic.twitter.com/PQJ0zAsvYp — Subrayado (@Subrayado) April 22, 2026 La Policía busca dar, con esta investigación, con los responsables de varios robos piraña cometidos en las últimas semanas en Centro y Cordón.

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