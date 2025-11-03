Presidente Orsi sobre Cardama: "El contrato está vigente (...) buscaremos la mejor salida"

El presidente Yamandú Orsi se refirió este lunes en rueda de prensa a varios temas tratado en el Consejo de Ministros y fue consultado sobre el contrato con la empresa Cardama .

"Hay una denuncia en la Justicia. Ahora mucha tranquilidad, paciencia y prudencia (...) el contrato está vigente. Una cosa es el contrato y otra cosa es lo que nosotros queremos. Nosotros precisamos defender nuestra soberanía también en el mar y eso no hay dos lecturas, por suerte tanto a nivel de gobierno como de oposición".

Y añadió: "Buscaremos la mejor fórmula, buscaremos la mejor salida, sabiendo que son obras que llevan tiempo y que, por lo general no son baratas, pero hay que hacerlas".

Consultado sobre si continuar con Cardama es una solución, el presidente sostuvo que "así como está no". En caso de que se presente otra garantía respondió: "Es parte de una historia que es bastante más larga, profunda y con más componentes".

Astillero español

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez ratificó la decisión del gobierno de iniciar el proceso para rescindir el contrato con Cardama, por un lado y, por otro, hacer la denuncia penal “por presunta estafa o engaños al Estado uruguayo”.

En conferencia de prensa este lunes, Sánchez dijo que el gobierno entiende necesario tener las patrulleras oceánicas que construía Cardama, y en ese sentido aseguró que eso “será con este astillero o con otro, o un consorcio”.

Sánchez aseguró que el proceso iniciado para rescindir el contrato puede derivar “en una mediación” con Cardama. Agregó que la empresa intentó comunicarse con el gobierno y que en ese sentido el Ejecutivo se limitó a comunicarle a la empresa la decisión de rescindir el contrato vigente para la construcción de dos patrulleras oceánicas por 90 millones de dólares.