Inflación anual a febrero cayó a 3,1% y es la mínima en 70 años, según datos del INE

La inflación anual cayó al 3,1% en febrero, según el dato del Índice de Precios del Consumo (IPC) que informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística ( INE). En el mes de febrero el IPC subió 0,35%.
En la variación anual de los distintos componentes del IPC, los precios de los alimentos (el componente más importante) subieron 4,3%, mientras los precios de mantenimiento de la vivienda (que incluyen varias tarifas) subieron 4%.
Hubo componentes que muestran caídas interanuales, caso de los precios de la vestimenta que bajaron 3,9% y los precios del transporte, que cayeron 3,6%. Estos componentes incluyen varios precios en dólares; la moneda estadounidense cayó 11% interanual en febrero.
La inflación subyacente, que excluye los combustibles, frutas y verduras, subió 3,1% anual a febrero, igual que el IPC.
