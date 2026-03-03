RECIBÍ EL NEWSLETTER
Pereira adelantó que a partir de abril "El FA te escucha" recorrerá el país para difundir logros del gobierno

"Queremos mostrar lo que el Frente Amplio está transformando la vida de los uruguayos y uruguayas", afirmó el presidente de la fuerza política. Destacó el discurso de Orsi ante la Asamblea General.

La Mesa Política del Frente Amplio analizó este martes el discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, al cumplirse el primer año de gestión del gobierno.

"Ayer, habló un jefe de Estado. Un jefe de Estado que habló con sobriedad, con claridad y que le manifestó a todos los uruguayos y uruguayas el rumbo de un país. En un mundo con enorme desigualdad, la justicia social es una obligación moral", afirmó Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.

Pereira indicó que el dinero producido por impuestos, como el mínimo global o las compras en el exterior, se destinará a "acomodar las cuentas públicas que habían quedado en muy malas condiciones del gobierno de Lacalle Pou" y a las políticas sociales, como transferencias históricas para el abatimiento de la pobreza infantil, la atención de personas en situación de calle y el fortalecimiento del sistema educativo. "Esto es un gobierno de izquierda", sostuvo.

Con respecto a los pasacalles, en los que se acusa al gobierno de mentir, Pereira aseguró que es un mensaje "atrevido" y "violento", y afirmó que se buscará transmitir el modelo de país que promueve el Frente Amplio, con impuestos a los que más tienen, el aumento del salario real y la generación de 26.000 puestos de trabajo. Además, abogó por la sobriedad, transparencia y claridad del gobierno.

Pereira respondió al secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que criticó al gobierno por la política de seguridad y aseguró que "está perdido". "Decir que no tenemos un plan parece irrespetuoso y como mínimo poco objetivo. No es que no tengo derecho, pero anda perdido", afirmó.

El presidente del Frente Amplio defendió la revisión del contrato que ahora implicará la construcción de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes y una represa en Casupá, y la rescisión del negocio con Cardama. "Nuestro Estado fue engañado y eso debería ser apoyado por todos los partidos. No entendemos por qué ellos se ponen del lado de la empresa y no del lado del Estado", indicó.

Pereira adelantó que la campaña del Frente Amplio continuará con la difusión del spots del discurso de Orsi ante la Asamblea General. Además, a partir abril "El FA te escucha" recorrerá el país para mantener contacto con la sociedad de cada departamento y cada localidad para explicar los logros del primer año de gobierno en justicia social y las proyecciones para el segundo. "Claramente, queremos mostrar lo que el Frente Amplio está transformando la vida de los uruguayos y uruguayas", expresó.

