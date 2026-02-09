Presidente Orsi aguarda resultados de un estudio de varicela tras el viaje a China

El presidente de la República, Yamandú Orsi, espera los resultados de un estudio para determinar si tiene varicela, tras el viaje a China.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se contagió de varicela durante el viaje en el que fue parte de la delegación del presidente Orsi.
Como parte de la delegación que viajó a China con el presidente, está el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien contrajo la infección.
El presidente Orsi llegó este domingo a Uruguay, junto a la delegación oficial que lo acompañó a China, tras permanecer en el país entre el 1 y el 7 de febrero.
Yamandú Orsi no tiene varicela; los estudios dieron negativo tras el contagio del intendente de Paysandú
