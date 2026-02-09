RECIBÍ EL NEWSLETTER
GOBIERNO

Presidente Orsi aguarda resultados de un estudio de varicela tras el viaje a China

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se contagió de varicela durante el viaje en el que fue parte de la delegación del presidente Orsi.

Orsi-en-Universidad-de-China-Foto-Presidencia

El presidente de la República, Yamandú Orsi, espera los resultados de un estudio para determinar si tiene varicela, tras el viaje a China.

El presidente Orsi llegó este domingo a Uruguay, junto a la delegación oficial que lo acompañó a China, tras permanecer en el país entre el 1 y el 7 de febrero.

Presidencia
Yamandú Orsi no tiene varicela; los estudios dieron negativo tras el contagio del intendente de Paysandú

