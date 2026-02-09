RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tiene varicela y está en aislamiento preventivo el intendente de Paysandú tras el viaje a China

Los primeros síntomas fueron durante el viaje de regreso. El intendente se encuentra bien, informó el Gobierno de Paysandú.

Foto: Presidencia. A la izquierda, Nicolás Olivera, intendente de Paysandú.

Olivera regresó a Uruguay en la mañana del domingo, luego de participar en una misión oficial a la República Popular China, para la cual había solicitado y obtenido licencia extraordinaria. Los primeros síntomas se manifestaron durante el viaje de regreso.

Al llegar a Montevideo, Olivera concurrió a un centro asistencial, donde fue evaluado y se le realizaron los estudios médicos correspondientes. De acuerdo con la información médica sobre el período de incubación de la enfermedad, el contagio se habría producido con anterioridad al inicio de la misión oficial, indicó la Intendencia.

La información oficial indica que el cuadro no reviste gravedad ni requiere internación. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el intendente cumple un período de aislamiento preventivo en su domicilio.

“Durante ese período, continuará desempeñando sus funciones de forma remota, garantizando el normal funcionamiento del gobierno departamental, sin hacer uso de una nueva licencia”, añadió el comunicado.

