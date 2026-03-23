El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, descartó que haya habido omisión de asistencia en el caso de Ana Clara, la bebé nacida en la calle en la puerta de la emergencia del Hospital de Artigas. El padre de la recién nacida, Ronnie Aguiñaga, acusó de malos tratos y discriminación y que su hija estuvo dos minutos en el piso.
Presidente de ASSE descartó omisión de asistencia en caso de bebé nacida frente a emergencia de Hospital de Artigas
Álvaro Danza aseguró que desde que el padre de la niña llegó al centro asistencial pasaron cuatro minutos y medio hasta que salió una partera, dos enfermeras y una pediatra, que recibió y trasladó a la recién nacida.
Del relevamiento de las cámaras de seguridad y del informe de la dirección del hospital, Danza se refirió a los resultados preliminares de la investigación administrativa e indicó que en cuatro minutos y medio desde que la pareja de la mujer embarazada llegó al centro de salud salieron una partera, dos enfermeras y una pediatra, que recibió a la recién nacida y la trasladó al hospital
Aclaró que "el equipo de salud salió del centro asistencial y fue a recibir al recién nacido y fue a dar asistencia", sostuvo. "Quiero desmentir claramente que no haya habido asistencia y que no hayan salido; eso no es así, están las cámaras, está todo grabado, lo que he podido ver yo mismo", agregó.
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Danza aseguró que la niña goza de buena salud, pero evitó dar más detalles de la atención por la privacidad del caso. "Se procedió con todas las cuestiones de acuerdo a las buenas prácticas y con absoluta celeridad y con absoluta premura, se actuó para resolver ese problema", insistió.
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