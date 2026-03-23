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ÁLVARO DANZA

Presidente de ASSE descartó omisión de asistencia en caso de bebé nacida frente a emergencia de Hospital de Artigas

Álvaro Danza aseguró que desde que el padre de la niña llegó al centro asistencial pasaron cuatro minutos y medio hasta que salió una partera, dos enfermeras y una pediatra, que recibió y trasladó a la recién nacida.

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Del relevamiento de las cámaras de seguridad y del informe de la dirección del hospital, Danza se refirió a los resultados preliminares de la investigación administrativa e indicó que en cuatro minutos y medio desde que la pareja de la mujer embarazada llegó al centro de salud salieron una partera, dos enfermeras y una pediatra, que recibió a la recién nacida y la trasladó al hospital

Aclaró que "el equipo de salud salió del centro asistencial y fue a recibir al recién nacido y fue a dar asistencia", sostuvo. "Quiero desmentir claramente que no haya habido asistencia y que no hayan salido; eso no es así, están las cámaras, está todo grabado, lo que he podido ver yo mismo", agregó.

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Danza aseguró que la niña goza de buena salud, pero evitó dar más detalles de la atención por la privacidad del caso. "Se procedió con todas las cuestiones de acuerdo a las buenas prácticas y con absoluta celeridad y con absoluta premura, se actuó para resolver ese problema", insistió.

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