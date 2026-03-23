Presidente de ASSE descartó omisión de asistencia en caso de bebé nacida frente a emergencia de Hospital de Artigas

Del relevamiento de las cámaras de seguridad y del informe de la dirección del hospital, Danza se refirió a los resultados preliminares de la investigación administrativa e indicó que en cuatro minutos y medio desde que la pareja de la mujer embarazada llegó al centro de salud salieron una partera, dos enfermeras y una pediatra, que recibió a la recién nacida y la trasladó al hospital

Aclaró que "el equipo de salud salió del centro asistencial y fue a recibir al recién nacido y fue a dar asistencia", sostuvo. "Quiero desmentir claramente que no haya habido asistencia y que no hayan salido; eso no es así, están las cámaras, está todo grabado, lo que he podido ver yo mismo", agregó.

Danza aseguró que la niña goza de buena salud, pero evitó dar más detalles de la atención por la privacidad del caso. "Se procedió con todas las cuestiones de acuerdo a las buenas prácticas y con absoluta celeridad y con absoluta premura, se actuó para resolver ese problema", insistió.