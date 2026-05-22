Ministro Carlos Negro convocó a reunión para evaluar el operativo que terminó con hinchas de Peñarol y policías heridos

El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó para este viernes de mañana a una reunión con la plana mayor del Ministerio y autoridades de Seguridad en el Deporte para analizar el operativo de seguridad del partido entre Peñarol y Corinthians en el estadio Campeón del Siglo. Así lo informaron fuentes de la cartera a Subrayado.

Los incidentes comenzaron afuera de la Tribuna Cataldi cuando la parcialidad aurinegra debía esperar a que los 500 hinchas brasileños fueran evacuados. Algunos rompieron el tejido y comenzaron a salir, por lo que la Guardia Republicana los enfrentó. Allí se generaron disturbios con balas de goma (hubo al menos 30 detonaciones) y un camión hidrante.

Luego los efectivos lanzaron gases lacrimógenos, incluso dos concentraciones de gases cayeron en la Tribuna Cataldi donde había un grupo de hinchas, y la tercera en la cancha. Todo transcurrió durante unos 20 minutos.

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El Ministerio del Interior lo explicó así: "Una vez finalizado el encuentro deportivo, se originó un desorden generalizado entre parciales de Peñarol en la Tribuna Cataldi, provocando daño en candado del portón no habilitado, hacia la calle Pasaje el Hornero, arrojando objetos y arremetiendo contra los funcionarios que se encontraban en la puerta de ingreso. En la Tribuna Damiani provocaron daños en el tejido perimetral, enfrentándose con los funcionarios policiales, dado a que no lograron retirarse por la puerta".

Y agregó: "La parcialidad de Peñarol debió aguardar en el interior del estadio la evacuación de la parcialidad visitante, lo que fue acordado previamente en reunión de Coordinación con Conmebol y Representantes del Club Atlético Peñarol, lo que fue comunicado previamente a la finalización del encuentro deportivo por alto parlante".

El Ministerio del Interior señaló a Subrayado que la hinchada de Corinthians salía primero y que así estaba establecido.

Asimismo, cuando los aurinegros salieron de sus tribunas, aún la parcialidad de Corinthians se encontraba fuera de los ómnibus sobre la ruta 102. Pese a eso, no hubo incidentes entre las hinchadas.

Durante los disturbios, hinchas de Peñarol debieron ser asistidos en la zona mixta y en ambulancias. Fueron contabilizados seis de estos vehículos fuera de la Tribuna Henderson.

La información oficial indica que hubo cuatro policías lesionados pero se les brindó asistencia y recibieron el alta médica en el lugar. También que dos caballos de la Guardia Republicana sufrieron cortes superficiales. En tanto, el comunicado no hace referencia a hinchas heridos.

El partido se jugó desde las 21:30 horas y correspondió a la Copa Libertadores, cuyo organizador es Conmebol y exige a las autoridades nacionales y deportivas importantes requerimientos de seguridad.