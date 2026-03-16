Hospital de Artigas asegura que no hay registros de malos tratos y discriminación en caso de bebé nacida en la calle

La directora del Hospital de Artigas , Paula Chalart, dio su versión sobre la acusación de malos tratos y discriminación en el caso de Ana Clara, la bebé que nació en plena calle en la puerta de la emergencia del centro de salud.

Sobre lo ocurrido, Ronnie Aguiñaga, padre de la niña, explicó que el 9 de marzo a las 23:30 horas concurrieron a la emergencia porque la madre de la bebé estaba con contracciones. Aseguró que en ese momento le dijeron que no tenía el ritmo de contracciones necesario y a la media hora la enviaron para su domicilio. A las dos horas y cuarto, la bebé nació en la calle frente al hospital.

Aguiñaga aseguró que se "demoraron en salir por el protocolo que no podían atender afuera, que estaba enfrente" y agregó que "en un momento tuvieron que salir, tenían que salir, estábamos enfrente". Destacó la iniciativa de un policía que estaba en el lugar que acudió en su ayuda.

El padre afirmó que entró y sacó una camilla casi que a la fuerza para la madre y la bebé, que, según dijo, estuvo unos dos minutos en el piso.

"Me sentí discriminado en todo momento", manifestó y acusó de malos tratos. El hombre contó que su pareja sufrió de presión arterial elevada durante todo el embarazo y que se hacía los controles regulares en el centro de salud y en las policlínicas. También, aseguró que tuvieron una amenaza de preparto, por la que estuvieron siete días internados en Artigas y otros siete en Salto.

PADRE NOTA 2

Tras lo ocurrido, la directora del hospital habló con Subrayado sobre el caso y explicó que existe un protocolo por el que los funcionarios no pueden salir a muchos metros del centro de salud, por ejemplo, a asistir un accidente de tránsito a más de cien metros.

"En este caso, en ningún momento, se mencionó nada de protocolo", afirmó Chalart tras la revisión de las imágenes y el audio de las cámaras de seguridad del centro asistencial. Aseguró que no hay ningún registro. "Eso es información que es objetiva, veraz y que está disponible incluso para la Justicia", sostuvo.

Con respecto a la denuncia de malos tratos y discriminación, la directora dijo que revisaron los registros y escuchan las voces del personal de salud y "no hay registro". "De todos modos, si en algún momento sintió, percibió, porque a veces es algo subjetivo, puede realizar la denuncia correspondiente y se investigará como corresponde", afirmó. "Por ahora, no hay denuncia de nada", agregó.

Chalart indicó que por el nerviosismo y la situación, la mujer se bajó del vehículo y ahí ocurrió el parto. Afirmó que la madre llegó "en período expulsivo", que es cuando el bebé comienza a nacer. "En esos casos, si la persona se pone de pie, puede pasar que el niño salga", remarcó.

La directora del centro de salud aseguró que la niña no tiene estigmas traumáticos y la respuesta a los estímulos neurológicos fue normal, pero descartó que haya habido reanimación.