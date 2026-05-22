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"ES AHORA", DICE REFERENTE DE ASSE

Llaman a embarazadas a vacunarse contra el VRS para evitar infecciones respiratorias graves en sus hijos recién nacidos

Desde ASSE recuerdan a las embarazadas que ahora es el momento de recibir la vacuna contra el VRS. Se da entre la semana 32 y 38 de embarazo. Es gratis en cualquier vacunatorio público o privado.

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La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) recuerda a las embarazadas que ahora, previo al invierno, es el momento de recibir la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) para evitar infecciones respiratorias graves en sus hijos recién nacidos.

“Es importante que la vacunación sea ahora. Ahora es cuando está circulando el VRS y ahora es cuando debemos realizar esa protección a todos los recién nacidos que nazcan en invierno, así ellos ya nacen protegidos”, dijo Patricia Orrego, del área de Inmunizaciones de ASSE.

“La vacuna es segura, confiable, es de alta efectividad que no presenta contraindicaciones. Está demostrado científicamente y lo hemos comprobado nosotros también, que disminuye efectivamente las internaciones hospitalarias y los ingresos a CTI pediátricos”, agregó Orrego entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.

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La vacuna debe darse entre las semanas 32 y 38 “porque allí es el período más cerca del nacimiento y es cuando se realiza el traspaso de los anticuerpos al recién nacido y es allí donde debería vacunarse la mamá”, destacó la profesional.

Para ello puede concurrir a cualquier vacunatorio público o privado. “No es necesario que la mamá vaya a su prestador de salud”, dijo Orrego, y recordó que la vacuna contra el VRS se suministra de forma gratuita.

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