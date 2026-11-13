Presidenta del INAU cuestionó privación de libertad de las adolescentes que agredieron a Valeria Ripoll

La presidenta del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) Claudia Romero cuestionó la medida adoptada por la Justicia de internar en el INISA (privación de libertad) a las tres adolescentes que golpearon a la ex candidata a la Vicepresidencia de la República por el Partido Nacional Valeria Ripoll y a su hija .

“En el día de hoy hemos recibido una muy triste noticia como integrantes del directorio del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay. Por una situación de público conocimiento, tres adolescentes han sido sancionadas con una medida cautelar que implica la privación de libertad por un plazo de 30 días”, escribió Romero en una especie de comunicado publicado en sus redes sociales.

“En el Sistema de Protección Especial existen problemas que son estructurales y persistentes que Uruguay necesita resolver, y asumimos nuestra cuota parte de responsabilidad sabiendo que no somos ajenos a esa situación; esto provoca aún mayor vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes que han vivido experiencias de gran dolor y daño. El sistema arrastra debilidades sobre las que estamos trabajando, con acciones de corto, mediano y largo plazo. Pero los procesos de transformación institucional no se producen de manera automática”, agregó en el texto, que también es firmado por el vicepresidente del INAU Mauricio Fuentes.

“Desde luego, la violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable, que debe ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se produzcan ni reiteren: esto es incuestionable. Pero nada de ello justifica la exposición pública ni el ensañamiento”, escribió Romero.

Valeria Ripoll publicó un video en redes sociales del momento en que fueron agredidas ella y su hija por las tres adolescentes, y había posteado ya antes videos en los que denunciaba disturbios en el hogar del INAU donde viven las menores de edad, lindero a su domicilio.

“La privación de libertad de una adolescente debe ser una medida de último recurso. Y esto no es solamente una recomendación: es una exigencia jurídica respaldada en el Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La privación de libertad deja laceraciones permanentes en la vida de las adolescencias; adolescencias que ya de por sí cargan historias de vulneración”, agregó la presidenta del INAU en redes sociales.

“Llamamos a todos los actores a abordar esta situación con la responsabilidad institucional que amerita y privilegiando, como siempre debiera ser, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, finaliza el comunicado.